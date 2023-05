Carla Barber celebra su 33 cumpleaños: en familia y con un revés

Carla Barber está pasando por una dulce etapa y está empeñada en vivir todos los días de su vida como si fueran los últimos. Este viernes, 26 de mayo, la cirujana ha celebrado su 33 cumpleaños por todo lo alto en su palacete del siglo XIX. Eso sí, la fiesta comenzaba con un importante revés que provocó que su idea inicial de celebración se fuera al traste.

Carla Barber ha esperado una semana para celebrar su 33 cumpleaños. En un principio, la cirujana había organizado en su palacete una multitudinaria fiesta a la que iban a acudir más de cien invitados. Sin embargo, la lluvia había provocado que el jardín estuviera completamente empapado y eso le llevó a cancelar su plan inicial. "Con este tiempo hemos tenido que cancelar", comentaba. Esto no le ha impedido seguir festejando su nueva vuelta al sol en el interior de la casa con 35 familiares y amigos. "Vamos a hacer una pequeña fiestita dentro de casa", insistía.

Dentro de casa, todos los invitados han podido disfrutar de una elegante y cuidada celebración. No ha faltado de nada y estaba cuidada al detalle. En concreto, ha habido un espectacular catering con platos tan deliciosos como lomillos de rape con aceite de ajo y milhojas de cordero con patatas. Antes, se han ido sucediendo diferentes bandejas con platos que corresponde al cóctel. Entre los platos encontramos: salpicón de bogavante, ceviche de pescado de la roca, sopes de vaca viaja y carabinero en gabardina. Además, de un cortador de jamón. Para terminar, la fiesta estaba patrocinada por diferentes conécteles de bebidas. Uno de ellos llevaba su nombre, "Carla's", y llevaba ron oscuro, zuño de piña y limón, sirope de azúcar, clara de huevo y ginger beer.

Los invitados, muy orgullosos de Carla Barber

Gracias a sus redes sociales, hemos podido descubrir los bonitos mensajes que le han dedicado algunos de los invitados a Carla Barber. En concreto, se han mostrado muy orgullosos de ella y de todo lo que hace y ha conseguido en este tiempo. Las palabras más emotivas se las dedicaba su entrenador personal, quien no dudaba en presumir de su amistad con la cirujana: "Feliz cumpleaños Carla...un año más de poder decirte lo importante que eres para muchas personas. De ver tu crecimiento, de verte rodeada del amor de tu familia y esos pequeños que son el reflejo de tu alma. Aquí, junto a tu madre, no solo celebramos la magia de un cumpleaños, si no la presencia de un amor incondicional que trasciende generaciones. Tú y tu madre sois eslabones de una cadena que se unen en la vida de los que os rodean".