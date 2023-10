Carla Barber ha puesto a la venta su casa palacete. Según ha podido saber la revista SEMANA en primicia, la doctora estética ha colgado el cartel de 'se vende' en su impresionante propiedad de 800 metros cuadrados útiles y 3.000 de parcela, datos que dejan ver que no es apta para todos los bolsillos. Prueba de ello el precio de salida por el que la canaria pretende venderla: 6,5 millones de euros. Situada a las afueras de Madrid, tiene cinco habitaciones, ocho baños y un precioso jardín de estilo francés, detalles que la convierten en un lugar único. Y aunque no se han desvelado todavía las razones por las que quiere desprenderse de ella, lo cierto es que en tan solo dos años ha sufrido un auténtico calvario en su interior.

La casa de Carla Barber, inundada y con cortocircuitos

La empresaria hace solo unas semanas sufrió una inundación en su palacete del siglo XIX. Ella misma en sus redes sociales, donde suele confesarse acerca de su día a día, contó que su casa se inundó por culpa de DANA y se quedó sin luz. Al parecer, la inundación provocó un cortocircuito, aunque no fue la única consecuencia. Carla Barber grabó su palacete con varios centímetros de agua en el suelo y la pintura del techo desprendida sobre sus muebles, una desdicha que compartió y que lejos de dramatizar, se tomó con cierto humor. "¿Ustedes creen en las energías? Yo no sé qué es lo que pasa en esta casa, pero es muy heavy. Menos mal que me tomo las cosas con filosofía y han venido los del seguro", explicó. Eso sí, ni mucho menos fue algo aislado.

Carla Barber sufrió "un calor insoportable" este verano en su casa

Carla Barber este verano vivió en su propia piel un calor asfixiante en su interior. Aunque hizo una importante inversión y reformó gran parte de su propiedad, nunca se llegó a hacer una instalación de aire acondicionado. Esto provocó que las altas temperaturas de este verano convirtieran la vivienda en un "invernadero" del que ella trató de huir viajando a su tierra, Gran Canaria. Los muros de la vivienda de recalentaban y los enormes ventanales hacían efecto lupa, multiplicando la temperatura de las estancias, lo que hace "insoportable" estar dentro. "No tengo aire acondicionado. No porque no me funcione, sino porque nunca me lo instalaron y la casa no tiene aire. Está siendo una odisea absoluta (...) Esto está siendo insufrible", explicó en el mes de junio. Un mes en el que, por cierto, en la Comunidad de Madrid se activó la Alerta de Alto Riesgo por calor hasta en tres ocasiones.

El techo del baño del palacete de Carla Barber se desprendió

A finales de 2022, hace casi un año, la modelo tuvo otro problema en la casa de la que se quiere deshacer. Aunque fue construida en el año 1963, sufrió una reforma integral que ella supervisó. En especial su decoración, en la cual puso muchísima atención. En este medio nos hemos colado en la impresionante mansión de Carla Barber en La Florida, desde su exterior hasta sus originales baños. Precisamente en uno de ellos fue donde ella estuvo a punto de sufrir un accidente que quién sabe cuánto y cómo podía haber herido a algún miembro de su familia o incluso a ella misma. Y es que el techo del baño, que era de cristal, se despegó y se rompió en mil pedazos. "Está todo el mundo alucinando con lo del espejo del baño. Nos llega a coger alguno o yo con el peque... Estamos bien y gracias a Dios no ha sido nada más que un susto", dijo la joven todavía con el miedo en el cuerpo.

Carla Barber adquirió esta casa situada en una de las calles más caras de España. Una vivienda donde ella ha visto cómo se convertía en madre, cómo su relación con el padre de sus hijos llegaba a su fin y donde también conoció a su actual pareja, Carlos Rubí. La compraventa se formalizó en un notario en el mes de noviembre de 2021, pero dos años después ya está en sus planes quedársela. Por un total de 2 millones de euros Carla se hizo con ella y pidió una hipoteca de un millón de euros durante aproximadamente 15 años, dato que demuestra el importante desembolso que supone para ella cada mensualidad. Cifra a la que hay que sumar otros gastos como su mantenimiento, el cual supera los miles de euros.

Los planes de Carla Barber tras la venta de su casa en Madrid

Pero puede ser que este calvario se haya quedado en un segundo plano y Carla Barber solo tenga en mente volver a Canarias con su familia. Aunque tiene su principal sede de la clínica en Madrid, echa profundamente de menos a sus seres queridos. Tanto que en más de una ocasión planteó la posibilidad de mudarse, buscar un colegio para sus hijos y dejar atrás su vida de la capital. ¿Logrará hacerlo por el precio que tiene en mente? Habrá que esperar para saberlo.