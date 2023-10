Carla Barber y Carlos Rubí siete meses después de que comenzaran su noviazgo han vivido una fuerte crisis a finales de septiembre. De hecho, personas de su entorno nos explicaban que los celos habían provocado enfados de tal magnitud que decidieron romper su relación. Un impasse que solo ha durado unos días y al que Carla Barber ha puesto fin viajando a Mallorca el pasado 7 de octubre. Justo el día en el que el cirujano plástico cumplía 39 años viajó a la isla, una escapada a la que todavía no le ha puesto fin. Así nos lo cuenta el círculo de esta pareja que se ha dado una nueva oportunidad. "Ella llegó allí el sábado y está aprovechando el puente del Día de la Hispanidad para pasar tiempo juntos porque luego por sus agendas les cuesta mucho cuadrarlo. Están aprovechando para estar con amigos, familia, pero también solos", nos deslizan. "Este jueves salieron solos a cenar a un lujoso restaurante de Mallorca que se llama Siso Beach y que tiene unas vistas impresionantes. No estaban sus hijos", añaden.

Carla Barber y Carlos Rubí vuelven, pero con condiciones

La canaria, según nos aseguran, no se termina de fiar, una confianza que está intentando trabajar, pero que sabe que no será tarea fácil al ser una relación a distancia. "Carla viaja mucho, pero ahora todavía más por Carlos. Tienen mucha pasión...eso sí. No sé si esto será suficiente", dice a esta revista alguien que conoce bien a ambos. Varias conversaciones en las que los dos han sentado las bases, entre otras, la "no exposición de su historia de amor en redes sociales". Aunque Carla Barber es muy dada a confesarse en el universo 2.0, el médico no está del todo convencido con esta actitud a nivel sentimental. Cree que en el algún momento su trayectoria en el mundo de la estética podría verse empañada y tras muchos trabajando y luchando por ello se niega a que sea así. Por ello, Carlos Rubí y Carla Barber han llegado a un acuerdo: no dar pistas de sus movimientos.

Carla Barber no ha contado nada de su viaje a Mallorca en sus redes sociales

Precisamente este acuerdo ha sido el que ha llevado a la empresaria a no contar nada de su viaje a Mallorca. Durante días jugaba al despiste, dejando ver que se encontraba en Madrid, aunque nada más lejos de la realidad. Desde el pasado sábado 7 de octubre a media noche Carla Barber está instalada en Mallorca, lo que le ha obligado a estar muy pendiente de su trabajo vía telefónica. Es consciente de que debe postear continuamente casos que ella o su equipo realizan en sus clínicas estéticas, al igual que estar en contacto con otros doctores de las Clínicas Barber ya sea en Madrid o en otras sedes. "Ha estado haciendo videollamadas", aclaran.

Las alarmas acerca de una ruptura saltaron el pasado 28 de septiembre. Fue la propia Carla quien se abrió en canal a su más de un millón de seguidores, unas palabras cargadas de desilusión. Aunque no nombró a Carlos Rubí, todo el mundo pensó en este joven con gran éxito en la cirugía plástica. "Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón (...) La vida no es de color de rosa", escribió. Tras estas palabras viajó a Gran Canaria para apoyarse en su familia sin saber que su relación se retomaría, eso sí, con condiciones. ¿Funcionará esta vez? Solo el tiempo lo dirá.