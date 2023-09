En las últimas semanas, Carla Barber se ha visto envuelta en ciertas polémicas que no la han situado en muy buen lugar. La médico se situaba en el ojo del huracán por guardar a su empleada del hogar como ‘Filipina Mayet’, a lo que se sumaba su ruptura con el padre de sus hijos, Joseph. Dos complicadas circunstancias a las que la canaria hacía frente a base de amor y de la mano de Carlos Rubí, a quien conoció el pasado mes de febrero. Sin embargo, las cosas parecen haber dado un giro de 180 grados entre ellos, que estarían llevando a cabo vidas por separado.

Durante la mañana de este mismo miércoles, 27 de septiembre, Carla Barber ha tomado la palabra en sus redes sociales para dejar constancia de un mensaje un tanto preocupante: “Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón”, comenzaba indicando. Después, ha ahondado en el porqué de su malestar: “Todo pasa para algo y estoy segura de que cada día soy más fuerte. Seguiré luchando cada día por mis hijos, por mi familia, por la gente que quiero y que me quiere. Porque así debe ser, hay que estar presente. La vida no es color de rosa”, ha zanjado.

Carlos Rubí pone tierra de por medio con Carla Barber

Con sus palabras, la candidata al título de Miss Mundo 2011 dejaba entrever que no está pasando por su mejor momento, aunque poco a poco hará lo posible para salir adelante por el bien de sus seres queridos. No cabe duda de que su carta abierta ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores y de periodistas como Abel Planelles, que a través de su TikTok ha confirmado el motivo que ha llevado a Carla a tocar fondo: el distanciamiento con la que fuera su pareja.

En uno de sus vídeos, el tiktoker ha revelado el “bombazo” más inesperado hasta la fecha: “Carla Barber y el doctor Carlos Rubí ahora mismo no son pareja. Carla publicaba hoy una storie que hacía saltar todas las alarmas al decir que no le estaban pasando cosas muy bonitas en su vida y que encima las cosas que pasan le rompen más el corazón”, ha contextualizado, para después entrar en detalles: “El entorno de Carla me ha confirmado que han tenido una crisis muy importante esta semana y que Carlos Rubí habría sido quien ha dejado a Carla Barber”.

No obstante, y aunque los más allegados a la médico han asegurado que a día de hoy ambos profesionales sanitarios no están juntos, también consideran que “Carla es totalmente impredecible”, razón por la que “a lo mejor mañana vuelven a estar juntos”. Sea como fuere, por ahora la de Gran Canaria no se ha pronunciado sobre la noticia ni tampoco ha contado si sigue estando vinculada a Carlos o si, por el contrario, su historia de amor no tiene opción de retorno.