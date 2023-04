Carla Barber cambia inesperadamente el nombre de su bebé: así se llama su segundo hijo

Carla Barber ha dado la bienvenida a su segundo hijo y está feliz con su bebé en casa. La doctora dio a luz a su pequeño un poco antes de lo previsto, pues se encontraba en su semana 36 de gestación cuando ha tenido parto prematuro. "Estoy increíble. Me he levantado sin dolor. Una cesárea perfecta. Ha sido super bonito y aquí estamos en familia", explicó en las redes tras alumbrar a su segundo retoño. Este lunes ha compartido la primera foto de su bebé. "Bosco Barber Rodríguez", se ha limitado a decir. La imagen muestra al recién nacido en su cuna sin ropa, aunque cubierto con una mantita de color blanco. Ha llamado la atención precisamente el nombre, Bosco, ya que en un principio tenía previsto llamar Romeo a la criatura.

"Ha sido súper bonito", ha contado la doctora tras dar la bienvenida a su bebé

"Estoy increíble. Me he levantado sin dolor. Una cesárea perfecta. Ha sido súper bonito y aquí estamos en familia". Son las primeras palabras de la que fuera Miss y modelo en su perfil de Instagram tras convertirse en madre por segunda vez. Quedaba claro que se había recuperado muy bien del parto: "Hemos pasado una noche increíble. Yo he dormido literalmente una hora, pero estoy tan feliz". Poco después de dar a luz, Carla Barber recibió una visita muy especial en el hospital. La de su primogénito, Bastian -quien está a punto de cumplir su primer añito-. Feliz, compartía una tierna imagen de su encuentro con sus dos hijos. "Momentos únicos", escribía.

Cabe recordar que la doctora ha afrontado este parto en solitario. El pasado mes de marzo rompió de manera inesperada con Joseph, padre de sus dos hijos y con el que se había comprometido en noviembre de 2022. Desde entonces ha estado muy arropada por su familia y sus amigos, entre ellos, su madre y su hermana. Hasta la fecha desconocemos qué papel ha jugado Joseph en el nacimiento del pequeño, si ha acompañado a Carla o no a dar la bienvenida a su bebé. Pero todo parece indicar que ha sido el ausente de este gran acontecimiento familiar.

Carla Barber, feliz ante su maternidad: "Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo"

"Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas", eran las palabras con las que Carla Barber anunciaba la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo. Aunque el suyo ha sido un parto prematuro, tanto ella como su bebé - que ha pesado 2,550 kg- se encuentran perfectamente.

"Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo. Mi ginecólogo de confianza en Las Palmas estaba de guardia y no imagináis lo increíble y rápido que ha sido todo", ha reconocido, feliz, la canaria. Asimismo ha detallado que no sintió dolor ni contracciones en su segundo parto.