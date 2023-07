Carla Barber aclara cuál es su verdadera relación con la ex de su novio, Carlos Rubí

A medida que avanza el tiempo, Carba Barber y Carlos Rubí afianzan su relación. La influencer no oculta lo enamorada que está de su actual pareja, con el que ha logrado mantener vínculos muy estrechos. Tanto es así que ambos pasan todo el tiempo que puede con su chico y con sus respectivos hijos. El doctor tiene dos vástagos de una relación anterior y se lleva divinamente con ellos. Prueba de ello es que en numerosas ocasiones, ambos se 'asoman' a sus redes sociales, aunque sin que se les vea su rostro. Y es que la canaria es consciente de que son menores y debe preservar su intimidad. Asimismo, procura no incomodar a la madre de los jóvenes, con la que, según ella, es muy respetuosa.

Barber, que suele mostrar a los hijos de Carlos Rubí en su perfil de Instagram, ha dejado claro que no por ello tiene problemas con la ex del cirujano. "La madre de los hijos de mi pareja jamás me ha dicho que no saque a sus hijos en redes sociales. Aún así, ella puede estar tranquila, ya que sus caras jamás se han visto y no se verán porque su padre así me lo comentó desde el momento en que lo conocí (siempre vela por ellos y mira por el bienestar de sus hijos)", asegura.

"No puedo esconderlos ya que forman parte de nuestra vida", dice Carla Barber

"Sin embargo, no puedo esconderlos ya que forman parte de nuestra vida. Y su padre, al igual que yo, hace su día a día junto a ellos. Así que es normal que en el algún momento algún cuerpito o manita se vea en alguna foto e incluso que algún grito de diversión o alguna carcajada se escuche en algún vídeo".

La instagrammer ha contado también lo mal que lo pasó tras su rupturta con Joseph, su anterior pareja y padre de sus dos hijos. "Esos días estuve sola en mi casa. Cuando digo sola es sola, sin nadie. Ni familia ni amigos y tampoco gente que me ayudara en casa. Sin Bastian y embarazada de 4 meses y medio. Mi primera Navidad siendo madre. Nadie sabe por lo que pasa una persona que tiene al lado o a la que ve al otro lado de la pantalla. Todos tenemos nuestras batallas", cuenta Carla Barber. De este modo, se confirma que, a pesar de la crisis que azotaba la pareja, Joseph hizo las maletas y viajó junto a sus hijos, tal y como tenían pensado cuando sí estaban juntos. Eso sí, con la única compañía de los pequeños y sin Carla, quien se quedó en Madrid "completamente destrozada", ha explicado.