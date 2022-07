Pipi Estrada parece empeñado en seguir destapando detalles de su extinta relación sentimental con Terelu Campos, con la que mantuvo un romance entre los años 2002 y 2006. Desde que fuera fichado como colaborador de ‘Sálvame’, el periodista no ha parado de contar desconocidos capítulos de la historia de amor que vivió con la hija de María Teresa Campos. Este martes ha compartido con la audiencia del programa los carísimos regalos que esta le hizo cuando eran pareja. La malagueña, con fama de ser una mujer generosa, no escatimó en gastos cuando deseaba tener un detalle con él. No solo le compró un coche: también ropa de lujo y joyas… Objetos que el asturiano no ha dudado en llevar al plató para que una experta en tasaciones de artículos de lujo ha valorado en un más de 8.000 euros.

Entre la ropa que Terelu le regaló en el pasado destacan chaquetas de entre 200 y 600 euros, abrigos cuyo precio rondan entre los 400 y los 2.000 euros, camisas de vestir de una gama media de 200 euros y una amplia colección de corbatas, cuyo valor se estima en unos 80 euros la unidad. Todos ellos, por supuesto, de conocidas marcas de diseño textil. Se trata de «prendas atemporales» y de mucha calidad que, a pesar de los años, siguen formando parte del fondo de armario de Pipi Estrada, ya que están en perfectas condiciones y no han pasado de moda.

Pero además de la ropa hay joyas. Y es que en el tiempo que estuvieron juntos, Terelu le regaló a Pipi un reloj de lujo y gemelos con baño de oro de 18 quilates de la conocida marca Dupont, valorados en 200 euros. «Los gemelos no los ha comprado por el oro, si no por la marca que es, que yo conozco a mi hermana», ha destacado Carmen Borrego. «Es un reloj con mucha personalidad, es cuadrado y las letras son alargadas», ha destacado la experta en tasación de prendas exclusivas.

Pipi Estrada ha revelado que no tiene previsto deshacerse de los regalos de Terelu, ya que esta tiene muy buen gusto y todos estos obsequios los sigue utilizando. Recientemente contaba la cantidad que le han retenido en los últimos meses, en relación a la deuda que tiene pendiente con la andaluza: «He pagado creo que un buen pellizco. Tengo que decir que el otro día hablaba con la administración de la Fábrica y me hicieron las cuentas. Me dijeron que en los últimos meses se me había retenido cerca de los 25.000 euros. Ya me queda menos», dice.

«¿Sabes como le pido perdón a Terelu? Pagando. Yo no tengo que pedir perdón de otra manera. Todos los meses pago y ese es mi perdón», ha destacado. «¿Sabes lo que pienso? Que es cruel. Puede haber un derecho al honor, a la privacidad… pero una cosa es que hay que medir. Lo que yo hice, te puede parecer menos caballeroso, poco ético, pero delito delito no era. El efecto es mucho mayor que la causa».