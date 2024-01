El cantante Michael Bolton anuncia que tiene un tumor cerebral

El conocido cantante Michael Bolton ha anunciado que ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una cirugía para eliminar un tumor cerebral. El interprete de 70 años explica que fue descubierto antes de las Navidades y que ahora cancela sus conciertos para poder recuperarse.

Michael Bolton emitía un comunicado en el que revelaba que días antes de las navidades tuvo que pasar por urgencias tras habérsele diagnosticado la enfermedad. La operación era un éxito y ahora el conocido cantante está centrado en su recuperación. “Justo antes de las vacaciones me descubrieron que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico todo ha sido un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa rodeado de mucho amor y el apoyo incondicional de mi familia", indicaba.

“Durante los próximos meses, dedicaré mi tiempo y mi energía a recuperarme. Esto significa que tendré que tomarme un descanso temporal. Para mí no hay nada más difícil que decepcionar a mis fans al tener que posponer un show, pero que no os quepa duda de que estoy trabajando para volver a actuar tan pronto como sea posible”, ha escrito el interprete de 'How Am I Supposed To Live Without You'. Estaba previsto que Michael Bolton, que representó a Connecticut en American Song Contest, actuara a partir del 1 de febrero en una intensa gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Ha sido él mismo quien ha explicado que más adelante dará detalles sobre qué ocurrirá con las citas musicales.Poco después de compartir el difícil comunicado, sus seguidores no dudaron en dedicarle bonitas palabras y desearle una pronta recuperación. Esto provocaba una gran emoción en el cantante, quien agradecía todas las muestras de cariño. "Guardo estos mensajes tan positivos en mi corazón. Os seguiré manteniendo informado. Muchas gracias y mucho amor para todos", aseguraba.

La dilatada trayectoria de Michael Bolton

Michael Bolton es el rey de la balada romántica. El cantante ha acumulado un sinfín de éxitos a lo largo de su dilatada trayectoria. 'When a Man Loves a Woman', 'Said I Love You... But I Lied' y 'To Love Somebody' son auténticos himnos y con ellos ha conseguido llegar a lo más alto. En total, ha vendido más de 70 millones de álbumes y tiene dos premios Grammy. En lo que a lo personal se refiere, también ha sido muy afortunado. Actualmente, el cantante mantiene una relación con Heather Kerzner, aunque su noviazgo lo viven en la más estricta intimidad. El interprete es padre de tres hijas, Isa, Taryn y Holl, fruto de su matrimonio con Maureen McGuire, de la que se divorció en 1990. Es también un orgulloso abuelo y no duda en presumir de sus nietos en todas las entrevistas que concede.