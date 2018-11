El cantante de Maná, al borde de la muerte durante una cirugía estética

Fer Olvera, vocalista del mítico grupo mexicano Maná, vivió un episodio trágico en su vida cuando decidió someterse a una operación de estética. Se sometió a una cirugía de párpados y papada, pero no salió como esperaba. La encargada de desvelarlo ha sido su exmujer, Mónica Noguera, en una televisión mexicana.

Su nuevo rostro en Los Grammys provocaron un revuelo mediático

Todo comenzó con el revuelo que se causó tras su última aparición en Los Grammys Latino, que tuvieron lugar la pasada semana. Y con el que se llevaron el Premio a Persona del Año. El vocalista de Maná apareció con una sorprendente imagen, que no pasó desapercibido. Las redes sociales tardaron muy poco en hacerse eco de este radical cambio, incluso los usuarios hicieron alusiones a retoques estéticos que se podría haber realizado. Por este motivo, y para zanjar la polémica, su exmujer decide romper su silencio y hablar de un trágico episodio para Fer Olvera.

Mónica Noguera hace una sorprendente confesión sobre Fer Olvera

“En el tiempo que estuvimos juntos (de 2013 a 2015) se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Me duele mucho porque aquella vez solo era operarse los ojos y la papada. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando”, desvelaba Noguera en el programa ‘Primera Mano’, que se emite en Imagen Televisión.

“No se tiene que enfocar en la cuestión física porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Él estaba a punto de morir. No dijo nada, pero me duele mucho. Lo vuelvo a repetir: no necesita hacerse nada físicamente”, concluyó con el rostro serio.

