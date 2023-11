Cándido Conde-Pumpido, hijo del Presidente del Tribunal Constitucional, fue detenido por presuntamente participar en una agresión sexual grupal a una mujer brasileña. Se reveló que era prostituta, que el abogado había contratado sus servicios y que los hechos habían sucedido en el chalé que él posee en el barrio de San Blas de Madrid. Sin embargo, ella niega parte de los datos que han visto la luz. La denunciante ha roto su silencio por primera vez, una declaración de la que se extraen varios datos. Entre otros cuándo comenzó su relación, según su versión, la cual ella fecha en el día 19 de octubre, solo dos días después de que el letrado rompiera su relación con Lara Dibildos. "Me violó sexualmente. Yo vi que está en libertad. Me empujó para la cama, quería tener sexo conmigo", comienza diciendo la mujer que denunció a Conde-Pumpido.

Estas palabras han visto la luz en 'Vamos a ver', donde por primera vez hemos podido escuchar la voz de la mujer que señala a Cándido Conde-Pumpido. Ella es quien relata qué pasó el pasado fin de semana y cuyos hechos denunció llamando al 091, un movimiento con el que se activó el protocolo que se establece en este tipo de casos. "No llegó a golpearme, no me golpeó, él hizo sexo sin mi consentimiento. Ocurrieron muchas cosas, Cándido me violó. Hizo sexo conmigo sin mi permiso. Los amigos apenas pasaron la mano, no hubo sexo con los otros dos", explica la demandante originaria de São Paulo.

La mujer que ha denunciado a Cándido Conde-Pumpido niega ser prostituta

Además, ha explicado que no ha existido ninguna relación económica entre ellos, mucho menos que se dedique al mundo de la prostitución, tal y como se ha dicho desde que saltara la noticia. "Nunca he cogido un real, muchas veces que salimos yo pagué la cuenta. Desde que acabó la relación con Lara lo conocí, dos días después. Estaba saliendo todos los días con él. Cándido es muy inconstante", continúa la mujer en su relato. Indignada tras descubrir que fue grabada en casa de Cándido, la brasileña estalla contra él, un hecho que ha descubierto tras su denuncia. Y es que el abogado ha entregado la grabación de las cámaras que existen en el interior de su casa, imágenes en las que según la jueza "no se adivina ninguna situación coincidente" y que "desvirtúan la versión de la mujer". "Hay cámaras en su casa y Cándido me tiene grabada teniendo sexo la semana pasada por cámaras escondidas que tenía en el cuarto", dice ella.

No quiere que pase impune y asegura que llegará al final de una causa que ahora está en boca de todos. Poco a poco se van descubriendo detalles, entre otros, que esta mujer brasileña ha sido citada a declarar en una treintena de ocasiones para declarar por diferentes acusaciones, según 'Vox Populi': desde tráfico de drogas hasta impagos. Pero nunca había denunciado nada parecido hasta ahora.