Cándido Conde-Pumpido se defiende tras archivarse la denuncia por agresión sexual

Cándido Conde-Pumpido se ha sentado en '¡De viernes!' horas después de archivarse la denuncia que se le interpuso por agresión sexual. El exnovio de Lara Dibildos ha dado su versión de los hechos y ha reconocido que la denunciante, Aline, lo hizo por "despecho" y la acusa de manipular unas bebidas con sustancias estupefacientes para hacerle perder el conocimiento. Además, el abogado penalista también ha explicado los motivos de su ruptura con la hija de Laura Valenzuela.

Nada más sentarse en el sofá de '¡De Viernes!', Cándido Conde-Púmpido explicaba que había pasado por unos momentos muy complicados porque ha tenido que demostrar unos hechos que no sucedieron. "Lo que no sucedió no tiene prueba. De no haber tenido la suerte de contar con un sistema de vigilancia en casa, prevalecía la versión de la víctima", comentaba. En su relato de lo sucedido, el abogado recordaba que su relación con la denunciante, Aline, comenzó poco después de su ruptura con Lara Dibildos. La joven brasileña "se desquicia" por escucharle hablar de la presentadora y el abogado toma la decisión de tomar distancia. "Llevaba días evitando cogerle el teléfono. Llega a plantarse en la puerta de la casa, saltar la valla y colarse por el jardín. He valorado desde el despacho hasta la preparación como una trampa de toda la situación. Me denunció por agresión sexual por despecho", asegura.

Conde-Pumpido insiste en que no tiene claro si ha sido "una venganza" o "algo premeditado". "Hay grabaciones en las que se le ve manipulando las bebidas y echando algo en ellas. Estoy seguro que me drogó", revela. También saca a relucir el pasado de denuncias que acumula la joven brasileña en su pais. "Presuntamente, acuchilló a una persona. Tiene un pasado violento con 29 procesos judiciales abiertos en Brasil", insiste. Sobre las cámaras de seguridad que hay en su domicilio, el abogado penalista explica que las tiene puestas por seguridad porque en el pasado ha tenido problemas de seguridad. Éstas están colocadas enfocando a puertas, lugares de paso.

El apoyo incondicional de Lara Dibildos en estos meses

Por otro lado, Conde-Pumpido también ha dejado claro que a lo largo de estas semanas Lara Dibildos ha sido un gran apoyo para él. El abogado ha confesado que la actriz le fue a visitar cuando ha estado ingresado. Ella, a través de un mensaje mandado al programa, le ha dado las gracias por aparecer justo en un momento que fue muy duro para ella debido a la muerte de su madre. Sobre su ruptura, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional reconoce que se debió a que ambos llevaban dos tipos de vida diferentes. "Los horarios son complicados. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera y compaginar las maneras de vivir es complicado. Una de las cosas que más le agradeceré a Lara fue precisamente el tener ganas de luchar por ella", cuenta.