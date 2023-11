La mujer que denunció a Cándido Conde-Pumpido retira los cargos y rompe su silencio

El caso de Cándido Conde-Pumpido ha dado un giro de 180 grados. Hace unas semanas, el ex de Lara Dibildos era detenido por presunta agresión sexual grupal. Aunque más tarde era puesto en libertad, no ha sido hasta ahora cuando la joven brasileña ha retirado la denuncia y ha renunciado a las acciones civiles y penales contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Un movimiento que cambia de manera radical el transcurso de unos hechos que habían situado al letrado en el ojo del huracán.

Tal y como ha revelado Cruz Morcillo en ‘Y ahora Sonsoles’, el motivo que ha llevado a la denunciante a retirar los cargos es que no quiere afrontar las consecuencias penales que probablemente derivarían de la denuncia falsa que le habían interpuesto. Una razón que se suma al parte del hospital, en el que los profesionales médicos aseveran que la joven tomó éxtasis y otras sustancias similares de forma voluntaria. Por otro lado, Bea Osa ha aclarado que los abogados de ambas partes no han llegado a acuerdo alguno, pero que Cándido Conde-Pumpido no va a tomar acciones legales contra la brasileña para dar carpetazo a la polémica cuanto antes.

Habla la joven que denunció a Cándido Conde-Pumpido

Pese a haber dado un paso atrás en su denuncia, la presunta víctima se ha puesto en contacto con ‘TardeAR’ para expresar que se siente “mejor”: “Conforme los días van pasando, estoy mejor”, ha indicado. Además, la joven ha negado haber vuelto a su tierra natal. La denunciante sigue en España y prueba de ello son los vídeos que ha publicado en sus redes sociales, grabados en el hotel en el que permanece alojada hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Algo que está a punto de suceder, sobre todo ahora que la quitado la denuncia y ambas partes podrán retomar sus respectivas rutinas con total normalidad.

La 'pesadilla' del ex de Lara Dibildos en las últimas semanas

Lo que está claro es que este asunto ha alterado por completo la vida de Conde-Pumpido. Justo después de que se diera a conocer su ruptura con Lara Dibildos, el abogado era señalado por una presunta agresión sexual que ponía en jaque su día a día y le situaba en un mal lugar. Algo de lo que él mismo era totalmente consciente, motivo por el que incluso la ambulancia del SUMMA, escoltada por el Cuerpo Nacional de Policía, se personó en su domicilio para evacuarle a un centro médico de Madrid.

Este malestar por parte de Cándido indica que ni la decisión de la jueza logró calmar sus ánimos. La magistrada asignada al caso no dio validez a la versión de la chica, razón por la que el letrado fue puesto en libertad: “El visionado de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la casa no se corresponde con el relato de los hechos que hace la denunciante (…) En las imágenes se ve a la denunciante situada por distintas estancias de la casa, cocina, dormitorio, parte exterior de la casa, en compañía de Conde-Pumpido unas veces y sola en otras ocasiones. Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo. Sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido”, aseguraba la instructora.