Cándido Conde-Pumpido está en el hospital ingresado. Su reciente detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares por presunta agresión sexual grupal le ha pasado factura. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional fue detenido el pasado viernes 3 de noviembre después de que una mujer brasileña le acusara de violarla junto a dos amigos más en la madrugada de ese mismo día. Ahora se ha sabido que su situación judicial ha hecho mella en él hasta el punto de tener que acudir a un centro hospitalario de urgencias. Aunque la jueza encargada del caso no vio razones para interponer una orden de alejamiento contra el también abogado, la investigación sigue adelante.

Cándido Conde-Pumpido está muy afectado psicológicamente

"Hemos podido saber, por fuentes muy cercanas a Cándido Conde-Pumpido que él está muy mal. Está muy afectado psicológicamente desde que todo ocurrió el pasado viernes. La repercusión mediática y la magnitud que está alcanzado el caso, ha hecho que tenga que recibir asistencia sanitaria", han asegurado desde 'Y ahora Sonsoles', de Antena3. Desde el programa aluden a la presión mediática como detonante. Una situación que habría provocado que el abogado haya tenido que acudir al hospital donde está ingresado. Se desconocen, por el momento, los motivos exactos de la dolencia de la que se aqueja o la gravedad de la misma. Sin embargo, todo apunta a que es consecuencia de su delicada situación legal tras la grave acusación de agresión sexual que pesa sobre él.

La presunta víctima ha roto su silencio y ha ofrecido un desgarrador testimonio en el formato que presenta Joaquín Prat. "Me violentó sexualmente. Me empujó para la cama. Quería tener sexo conmigo, pero no llegó a golpearme. No me golpeó. Él hizo sexo sin mi consentimiento", relató en 'Vamos a ver'. Los hechos según la denunciante tuvieron lugar a los pocos día de que Conde-Pumpido y Lara Dibildos pusieran fin a su relación. "Dos días después de la ruptura", según la versión de la mujer que negó ser prostituta, como se había asegurado.

Días antes de poner punto final a su romance, Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido tuvieron una fuerte pelea que les situaba en un punto de no retorno. Ocurrió en plena estación de Atocha, en Madrid, pero el inicio de la pelea ya se habría iniciado dentro del tren. La pareja volvía a la capital de una escapada romántica en Sevilla. Según contó el testigo de los hechos en 'TardeAR', todo se precipitó cuando ella le reprochó su mal comportamiento, algo que a este no pareció importarle lo más mínimo. Una actitud que llamó especialmente la atención a la persona que presenció y grabó lo ocurrido.

Fue la propia actriz la que reveló el pasado mes en el programa 'Mañaneros', presentado por Jaime Cantizano, que ya no salía con el letrado después de cuatro meses juntos. Unas declaraciones que ofreció en pleno directo y que nadie ahí presente se esperaba oír. "Ha sido de mutuo acuerdo, no hay terceras personas y siempre le estaré agradecida. La convivencia cuando ya tienes una edad", fueron las palabras de la ex de Álvaro Muñoz Escassi (y madre de su hijo), con el que mantiene una estrecha relación.

En cuanto a Cándido Conde-Pumpido, tras su detención y posterior puesta en libertad, ya anunció que tomará medidas legales por denuncia falsa. Hasta que se aclare lo ocurrido, todo lo que rodea esa fatídica noche está siendo objeto de escrutinio e investigación.