Candela Serrat y Daniel Muriel se casan por sorpresa

6 No esconden lo mucho que se quieren

Que no les guste hablar de cómo es su relación no significa que la escondan. Es más, en sus Instagram no dejan de subir fotos de sus vacaciones juntos o algunos días importantes, como cumpleaños, en los que además de la instantánea ponen textos tan románticos como este: «Tres años de felicidad extrema. De reír. De sentir. De amar. De entender que he encontrado el alma que me completa y que quiero que me acompañe el resto de mi vida. A mi equipo, mi tribu. Te quiero mi amor ❤️».