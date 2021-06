Candela Peña ha compartido el angustioso momento que ha vivido a plena luz del día en Madrid. Fue acosada por un hombre que la siguió durante varios minutos

Candela Peña ha vuelto a utilizar las redes sociales como altavoz una vez más. Si bien hace unos días denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte dirigidas a su hijo menor, ahora ha vuelto a poner el grito en el cielo por un episodio sexual. Al parecer, la actriz se encontraba realizando deporte a plena luz del día, cuando un hombre empezó a seguirla, llegando incluso a masturbarse delante de ella. «A pleno sol, domingo, 15:30 horas del mediodía. En un principio nada que temer, pues estoy volviendo a casa después de tener que llamar al 112 y gracias a que me han acompañado dos ciclistas venezolanos tras perseguirme un hombre robusto de 1,80, camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro», comienza diciendo Candela Peña en su Instagram.

Consciente de que ese hombre iba detrás de ella, Candela Peña aceleró el paso hasta tal punto que echó a correr. No se lo pensó dos veces y llamó al teléfono de emergencias, no obstante, recibió la ayuda de unos jóvenes que estaban en el mismo parque que ella, lo que, sin duda, la tranquilizó. «Tras girarme en varias ocasiones me ha esperado a mi vuelta, entre matojos, masturbándose. Y lo terrible es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria… si no es por los chicos en bici, no sé… Y la del 112 diciéndome que no era concreta… correr por senderos de bici que van a dar a la Casa de Campo…», dice angustiada con lo que acaba de vivir.

Candela está indignada y no da crédito a lo que ha tenido que vivir. “¿Esto cómo se llama? Malas personas», dice la intérprete. Han sido muchos los mensajes que ha recibido tras confesarse con sus seguidores y en su mayoría son de apoyo, pues se ponen en su piel y entienden a la perfección el agobio que vivió. “Una verdadera tortura que tu tranquilidad a pleno día esté en manos de un pajillero mayor. Que igual en casa ha dicho ‘me doy una vuelta y subo a comer’… inofensivo con su barriga, su riñonera y 50 años. Tranquilos, ningún niño», ha escrito en su Instagram.

Afortunadamente, Candela Peña se encuentra bien y todo ha quedado en un susto. Horas después ha compartido algunos mensajes que ha recibido, entre ellos, uno de una seguidora que dice «qué asco. No podemos ni salir a la calle de día. Es una tortura tener que mirar hacia atrás cada vez que estamos solas por si acaso. Espero que estés bien. Queda tanto por hacer y por cambiar…».