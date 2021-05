A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido los durísimos mensajes de varios usuarios que la amenazan y la intimidan.

La actriz Candela Peña ha denunciado a través de sus redes sociales haber sido víctima del acoso de varios internautas. En su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido los mensajes que ha recibido y en los que se ataca de manera directa a su hijo.

«Qué pasa con tu hijo, le voy a matar», le escribe una usuaria de las plataformas digitales. Otro la ataca diciendo: «Va a morir pronto tu hijo». Mensajes intimidatorios ante los que no se ha quedado quieta. La artista ha compartido los ataques y se ha lamentado de que le están haciendo la vida imposible. «Esta mierda de ser humano me tiene trinchada», se queja.

Parece que no corren buenos tiempos para Candela Peña. Hace apenas una semana relataba en ‘La resistencia’, donde trabaja como colaboradora, que había vivido uno de los peores días de su vida. La intérprete de David Broncano entraba en el teatro Arlequín de Madrid nerviosa y con visibles muestras de inquietud.

«Me ha dado un ataque de ansiedad, yo estaba hoy para estar en la cama y he venido, pero le he dicho a mi madre ‘tengo que ir», decía, después de que el presentador le preguntase por su estado mental. «Me ha dado en la A-5… ha habido un momento que a la altura de los cuarteles me he tenido que parar en los arcenes porque pensaba que me iba a morir, no me había pasado en la vida. Y me he metido en los callejones estos donde va la gente a pinchar en los coches, bueno, me han dicho que se hace eso porque no lo sabía, yo en Madrid siempre he tenido casa, gracias a Dios…», contaba.

«Yo muriéndome», relataba Candela Peña en ‘La Resistencia’

«El caso es que pensaba que el body que llevaba me estaba apretando. Me he bajado del coche, me he quitado el body, tetas al aire, los coches pasando y yo muriéndome… ha sido una escena muy bonita de comedia. Estaba a teta viva pensando que era la ropa, pero no, la presión no era del body», añadía.

El pasado mes de marzo, Peña, ganadora de tres Premios Goya, armaba un revuelo mediático al pronunciarse sobre el sector más radicalizado del feminismo, conocido popularmente como ‘feminazi’: “Yo respeto todo, a las feminazis también, pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver, el respeto es lo mejor”, sentenciaba. Hacía referencia al hecho de que el Gobierno reserve un 35% de las ayudas al cine para apoyar proyectos de mujeres directoras de cine. Para ella, “hay que contratar a las personas por su talento” y no solo por su género. “Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero solo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista”, destacaba.