Candela Acevedo recibe el alta hospitalaria tras su operación

Candela Acevedo no está pasando por uno de sus mejores momentos. La exconcursante de ‘Gran Hermano Dúo’ tuvo que ser intervenida de urgencia hace unos días después de sufrir una fuerte infección en la garganta provocada por la bajada de defensas tras su operación de pecho.

Después de unos días complicados, Candela recibió durante la tarde del miércoles el alta hospitalaria. A la salida del hospital Nisa Aljarafe de Sevilla, la ex de Antonio Tejado no ha dudado en atender a los medios de comunicación después del gran apoyo que le han dado durante estos días.

“Muchas gracias por vuestra preocupación. Me encuentro muy bajita de ánimos, principalmente porque tengo la flora intestinal súper débil. He tenido un absceso periamigdalino en la garganta, que la tenía súper inflamada y llena de pus. Me han tenido que intervenir y sacarme todo el exceso que tenía de pus”, ha declarado a la salida del hospital a ‘Sálvame’.

“Estoy con antibiótico y tengo que estar así durante 10 días. Espero poder recuperarme del todo cuanto antes. Esto es causado por una bajada de defensas después de la intervención del pecho. He tenido que estar tanto tiempo con antibióticos que eso me ha producido una bajada de defensas brutal y me ha atacado a la garganta.

Muchos de los colaboradores han comentado que la ausencia de Candela en los programas de televisión ha sido para llamar la atención, algo que la ex de Antonio Tejado desmiente rotundamente. “Ha sido por un tema de salud”, declara rotunda.

Unas horas antes de recibir el alta, Candela explicaba desde el hospital cómo se encontraba: “Me voy encontrando mucho mejor, gracias por todos los mensajes de apoyo, sois adorables”, escribía en su perfil de Instagram para dar las gracias a sus seguidores por las muestras de cariño y, de paso, informar de que ya está mejor de su afección.

