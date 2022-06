Esta vez sí es definitivo. Kiko Hernández abandona su obra teatral. Todo el proyecto se ha venido abajo. «Este miércoles la función de teatro Distinto ha sido sido retirada de los carteles teatrales de todo nuestro país«, adelanta ‘Esdiario’. «La producción de la función de teatro comunicaba a los actores que quedaba cancelada la función desde ese momento».

El montaje teatral se estrenó el pasado 11 de febrero. Tras esta primera representación, el equipo se trasladó a distintos puntos del país: Mislata (Valencia), Valladolid, Orihuela (Alicante), Torrent (Valencia), Ayora (Albacete) Almazán (Soria), Canals (Valencia), Sant Boi (Barcelona). Desde la première, la función se ha desarrollado con el apoyo de la crítica, aunque no siempre con los mejores resultados en taquilla. Algo se truncó hace un mes. El pasado 28 de mayo, el madrileño y sus compañeros tenían previsto actuar en Villanueva de la Serena (Badajoz). Sin embargo, días antes de la actuación el Ayuntamiento del municipio explicó a través de las redes sociales que se cancelaba la obra. Kiko Hernández y su equipo no actuaron en el municipio, pero no dieron explicaciones de su ausencia. La última actuación fue en Plasencia el pasado 10 de junio.

De ahora en adelante, el colaborador no tendrá que subirse más al escenario. Cabe recordar que el montaje de Distinto tenía previsto llegar a la cartelera de Madrid el próximo 16 de noviembre. En principio, la función se iba a mantener en el Teatro Amaya de la capital hasta el 15 de enero de 2023. Pero con la cancelación de la obra se ve truncado el proyecto. Así, desde el jueves las entradas que se ofrecían en taquilla han dejado de estar a la venta. Y este viernes se retirarán los carteles promocionales que anunciaban la producción del espectáculo.

En esta obra de teatro, en la que compartía cartel con la actriz Eva Marciel y los actores Blas Caballero y Fran Antón, Hernández da vida a un productor de 43 años llamado Alejandro que tiene un enorme éxito laboral y personal. Todo cambia cuando las circunstancias dan un giro radical. En numerosas ocasiones ha confesado que trabajar como actor le ha traído muchas alegrías, pero esta iniciativa no ha salido como él esperaba. También ha probado suerte como emprendedor, pero tal y como pudo saber SEMANA, su aventura empresarial terminó y al no tener el éxito esperado decidió cerrar el negocio. Lleva años centrado en su labor como colaborador de ‘Sálvame’, aunque no es el único proyecto que tiene entre manos. Incluso ha montado su propia productora teatral.

Según detalla Jesús Manuel Ruiz en ‘Esdiario’, el motivo de la cancelación de la obra tiene que ver con su escaso tirón: «El director Juan Luis Iborra y el productor Juan Andrés Araque han comentado a su círculo más intimo y teatral que lo mejor que le podía pasar a la función era la cancelación inmediata de la obra por los derroteros que llevaba el espectáculo».