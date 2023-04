Canales Rivera, harto de las palabras de su primo Fran Rivera: "El que se tiene que cuidar es él"

José Antonio Canales Rivera y Francisco Rivera no encuentran un punto medio desde que se creara una brecha entre ambos hace ya décadas. Son varias las veces en que ambos han hablado del otro frente a las medios y se han contestado. El segundo hablaba hace tan solo unos días junto a su mujer, Lourdes Montes. En uno de los eventos que eran imagen, 'Sálvame' conseguía una entrevista y les narraba las palabras que su primo le había dedicado antes. Estas le dejaban en mal lugar y no se sorprendía por ello, ya sabía que continuaría hablando: "Es lo que ha hecho en su vida, si se hubiera dedicado al toro lo que dedica a 'Sálvame'...". Unos "consejos" que sentaban muy mal al colaborador de Telecinco y que le llevaban a puntualizar a su familiar ciertos aspectos: "A mí me resbala, él se debería cuidar más, tenemos muchos amigos en común y él tiene muchas más cosas que callar que yo".

Siente que no le toma en serio cada vez que le recuerda dónde está sentado cada tarde. "Es verdad que aquí cada uno nos buscamos la vida como buenamente podemos. Ahora paso una etapa en la que trabajo en ‘Sálvame’ y me siento a gusto y orgulloso", repetía sin dudar. Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores de la tarde, le recalca el hecho de lo que suponía ser tan sincero como lo estaba siendo. Sin embargo, continúaba asegurando que no es el único que sigue haciendo el distanciamiento mayor: "Mi primo Fran tiene que cuidarse física, mental y sentimentalmente. Me sorprende mucho que se manifieste a estas alturas".

Otro de los puntos que aviva el conflicto es la profesión taurina de cada uno. Fran Rivera enfatizaba el hecho de que él se ha ganado la vida en los toros a otro nivel del que lo hizo su primo, Canales Rivera. También que le parecía "una falta de respeto" que dijera las cosas que dice de él porque no se ha ido a sentar al plató cobrando. "Al tiempo que le he dedicado a mi profesión tengo la conciencia tranquila. Lo que pasa que las cosas no son como uno quiere", reconocía sin entender el porqué de estos "ataques" públicamente.

La "búsqueda del amor" de Canales Rivera tras su ruptura

Canales Rivera tenía aún un tema que resolver en 'Sálvame' más allá de su conflicto con Francisco Rivera. No deja que las tensiones se inmiscuyan en el momento que ahora está viviendo. El colaborador del programa de la Fábrica de la Tele veía en directo unas nuevas imágenes donde estaba muy bien acompañado disfrutando de una noche especial. Se ha tomado a broma lo que le mostraban y, con sorna, se lo devolvía: "Son más que evidentes las imágenes. Tengo que decir yo había ido expresamente a verla a ella, solamente para estar con ella".

Para lo que no ha tenido palabras son para las informaciones que apuntan a que su ex novia, Isabel Márquez, podría estar rehaciendo su vida. Hace unos meses pusieron punto y final definitivo a su relación y él no sabía nada. "No voy a hablar de mi pareja, siempre he intentado protegerla, cuidarla y no hablar de ella aquí. No voy a decir lo más mínimo", respondía al respecto. Ni siquiera podía confesar si la posibilidad de que esto fuera real le afectaría. Es más, confesaba no tener ni idea de lo que le estaban contando: "No me ha dado tiempo".