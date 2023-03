Canales Rivera ha roto con su novia, Isabel Márquez

José Antonio Canales Rivera abre su corazón en 'Sálvame' y confiesa cómo está su relación con Isabel Márquez, la que era su pareja hasta el momento. Después de darse una nueva oportunidad en abril de 2022 tras unas posibles deslealtades seguían juntos. La noticia de su separación ha saltado tras tener que enfrentarse el torero a unas nuevas imágenes en las que estaba de fiesta y aparecía junto a una mujer muy divertido en un tablao flamenco. Tras su primera reacción, Gema López entendía que estaba en un "momento de libertad" y que por ello no estaba dando más explicaciones. El colaborador, sorprendiendo a todos, revelaba que se están dando un tiempo: "mi relación no está activa desde hace días". La separación sería ciertamente definitiva pues ya no conviven juntos.

Desde que el programa le enfrentó a las imágenes no entendía tanto revuelo. Solo encontraba en lo que allí mostraban un momento de diversión. Todo, de hecho, después de acudir a apoyar a una amiga que recibía un premio: "Que lo tachéis como deslealtad no sé hasta qué punto...". En las imágenes de 'Fiesta', que puedes ver a continuación, aparece dándolo todo en la pista junto a la propietaria de 'El toro y la luna', un tablao flamenco valenciano. Solo reconocía de este momento que era una fiesta en la que se rieron mucho y hubo un baile algo "sensual". Ante los reproches y no esconderse, pues no es la primera vez que el programa le muestra momentos complicados, no cedía en pensar que él estaba disfrutando el momento.

Entiende que, aunque tengan razón en regañarle como hacia Terelu Campos, "no voy a estar pendiente de quién coge el teléfono". Al final "hoy en día paparazzi puede ser cualquiera". Minutos después, al explicar su ya mencionada y actual situación sentimental, cuando se entendió su reacción. Estas imágenes fueron tomadas hace tan solo unos días en Cádiz, cuando Canales Rivera disfrutaba de una noche junto a sus amigos. "Mi mente no está en ir mucho más allá de lo que pueda ser una reunión con amigos y reírme", reconocía ante las dudas sobre si hay algo más allá. Lo cierto es que este "stand by" puede quedarse así o volver a otro punto de partida dejando los acontecimiento fluir. De momento habrá que esperar para ver cuál es el motivo por el que se ha roto la relación con Isabel Márquez pues no ha profundizado nada al respecto.

Canales Rivera protagoniza en una pelea en plena calle de Cádiz

Canales Rivera vuelve a ser objetivo de las cámaras. Hace tan solo una semana era el protagonista indiscutible de 'Sálvame' cuando se mostraron las imágenes de la gran bronca que mantuvo en plenos carnavales de Cádiz. En un bar, y tras unas palabras con uno de los acompañantes de su grupo, se recriminaron en la calle varias cosas. Era tal la tensión que ni la madre del colaborador, Teresa Rivera, ni muchos de los presentes podían separarles. El nivel al que llegaron sería tal que ya se habría iniciado el proceso judicial, con denuncia interpuesta de por medio.

Testigos que presenciaron lo ocurrido resaltaban que la tensión se hacía cada vez más grande. De hecho, era tal la rabia que el colaborador de Telecinco parecía mostrar en ese momento que se preocuparon. Contaban que "de la fuerza que llevaba se le fue el cuerpo hacia delante, se resbaló y cayó al suelo". Muchas más explicaciones no se han dado, ni por el propio implicado, que tras reconocer que se encontraba avergonzado prefería optar por la ambigüedad y esperar. "Me acuerdo de lo que pasó pero no te lo voy a contar", repetía el día que optó por reaparecer en el plató.