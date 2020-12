El torero ha contado cómo fue su noche con una atractiva joven. Pasaron la noche en la misma cama, pero «cada uno en un sitio. Yo duermo en un lado».

Este lunes, Antonio Canales Rivera ha contado cómo fue, paso a paso y casi minuto a minuto, cómo fue su noche con Cynthia Martínez. Esta joven, que ha colaborado en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y ha trabajado fugazmente en televisión, asegura haber mantenido relaciones sexuales con el torero. «Él es muy simpático en la intimidad, buena persona, cariñoso. Me llevé sus calzoncillos, hicimos la cucharita. No estuvimos mucho rato porque estábamos lanzados y no teníamos tiempo físico para explayarnos. No tuvo aguante», desvelaba el fin de semana en ‘Sábado Deluxe’. Tras las afirmaciones de Cynthia, el torero ha decidido contar su versión de la noche que pasaron juntos porque «es de valiente reconocer los errores». Y porque ha pasado un fin de semana cargado de emociones: «Ha sido una montaña rusa porque no lo he hecho bien desde el principio».

«Ella me propone subir a la habitación»

En su relato, el gaditano detallaba que nunca se acostó con ella. Tampoco se besaron. Compartieron cena en un restaurante -adonde él fue «con unos amigos»- y durmieron juntos en la habitación de un hotel. Pero, según su testimonio, no pasó nada. «Beso no hay. Nos vamos al hotel. Eran las doce y cuarto, doce y media. Me bajo del coche con mi maleta y mi mochila. Ella me dice que dónde voy y le digo que me voy a mi hotel. Estamos en confinamiento y a partir de las 12 no se puede estar en la calle. Ella me achaca que lleva tres vinos y que no va a seguir con mi coche. Ella sube a la habitación. Yo juro y perjuro y, aunque no me crean, lo que no me entra en la cabeza es que se lleva unos calzoncillos. ¿En una habitación de cinco metros cuadrados?», subrayaba. «No sé ni que me faltan unos calzoncillos».

Canales Rivera ha destacado que al día siguiente tenía «que coger un tren muy temprano» y que la situación le había parecido «tan normal» y que se había sentido «tan cómodo» que «ella me propone subir a la habitación». El andaluz, que se considera un hombre «desconfiado», ha contado que Cynthia Martínez «duerme en la habitación» porque «se había tomado vinos y se tenía que ir», pero «ella no intentó nada». En definitiva, no sucedió nada más allá del «roneo» que había iniciado con ella: «No hemos consumado el sexo y aunque el chaparrón fuese duro, no pasó nada».

Según ha detallado, Cynthia le preguntó «si tengo novia y ya se lo dije en el restaurante». Por este motivo la cosa no fue a mayores. Durmieron en la misma cama, pero «cada uno en un sitio. Yo duermo en un lado… Yo me tenía que ir a las 6 de la mañana. Es verdad que la tía es guapísima y simpatiquísima, pero yo hay un momento en el que digo: ¿Y lo voy a terminar de hacerlo tan mal? Yo me he planteado casarme».

«Un desliz lo tiene cualquiera»

«Yo no suelo dormir con chicas», añadía Canales Rivera a Paz Padilla. «No trato de convencerte si me he acostado o no me he acostado. El que me está oyendo que sepa que tengo mis motivos para no decir la verdad. Ella dice que tiene sexo conmigo, pero ella no me ha visto». Así, el maestro alegaba que si Cynthia verdaderamente hubiera tenido relaciones sexuales con él hubiera detallado zonas de su anatomía, visiblemente marcada por cicatrices. También aclaraba: «Cuando subo a la habitación no es en absoluto lo que yo me esperaba. No la quiero poner bien ni la quiero poner mal».

«¿Cómo le explicas esto a tu chica?», quiso saber la humorista, encargada de presentar ‘Sálvame’ el lunes. «Un desliz lo tiene cualquiera», decía. «Lo que más me molesta es que yo haya sido tan torpe. A quien le he dado explicaciones es a ella (su novia). Sé que he hecho mucho daño. Está en su mano creerme, que lo he hecho. Y en la mía aprender, y de estas cosas más».

La semana pasada, Canales Rivera admitía conocer a Cynthia desde hace «ocho, nueve o diez años». También admitía la existencia de unos audios en los que tonteaba con ella: Puede que le haya dicho «bicho». Ahora se arrepiente de no haber hablado de esto abiertamente desde el principio y de no haber tenido el valor suficiente para «decir lo que pasó». Sincero, explicaba: «La primera conclusión que lego a decir es que soy un gilipollas. Ella no me está utilizando, ella lo ha hecho fenomenal y hay que darle la enhorabuena… Cada uno utiliza sus armas como buenamente puede. En este caso lo ha hecho muy bien. A quien tenía que pedirle perdón se lo he pedido por activa y por pasiva.

Canales Rivera ha demandado a Cynthia Martínez «por vulnerar mi intimidad»

De momento, su novia ha decidido «darle el beneficio de la duda, y yo lo voy a aprovechar. Me he equivocado, sí. ¿Quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca?«. Él ya ha emprendido acciones legales contra la joven. Sus abogados han puedo una «demanda civil por vulnerar mi intimidad».