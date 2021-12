En la portada de SEMANA tenemos todas las fotos que demuestran la noticia bomba: Alba Carrillo y Canales Rivera son la pareja sorpresa del final de 2021. Según publica nuestra revista en exclusiva, ambos colaboradores de Telecinco han comenzado una relación. Tal y como recoge nuestra edición en papel, se les ha visto muy acaramelados y en actitud muy cariñosa tras pasar una velada en Madrid. Tan bien lo pasaron que terminaron pasando la noche juntos en un hotel de la zona Norte de la capital.

Hasta hoy, los protagonistas del notición de la semana han jugado al despiste. Las imágenes de esta publicación son tan recientes que no saben aún qué nombre poner a su historia. Porque realmente están empezando… Alba ha reconocido estar ilusionada. «Estoy soltera, él también, somos amigos, es amigo de la familia, me ha hablado mi madre de él… pareja no somos, somos amigos. Me gusta, está buenísimo», ha admitido ante las cámaras de Telecinco. Él, por su parte, dejaba caer que todo puede suceder entre ellos. Así hablaba el pasado miércoles: «Alba es una mujer increíble que se ha portado increíble conmigo».

Su historia con Alba Carrillo le parece «algo muy simpático»

Este jueves ha vuelto a responder a las preguntas sobre este inesperado affaire con la ex de Feliciano López. «Ella es una mujer con carácter, indudablemente», arrancaba diciendo en ‘Sálvame‘. Bastante más relajado que hace 24 horas, cuando saltó la noticia, ha aclarado que ambos han comenzado a conocerse mejor con muy buen pie. Pero no sabe qué les deparará el futuro. «Me gustaría hablar de mi cara de idiota cuando me río, de mi cara de enamorado, de disfrutón o lo que sea», ha dicho a Carlota Corredera.

«Desde que salí de ‘Secret Story’ me he encontrado con un montón de cosas que he tenido que afrontar y no son nada agradables, como bien sabéis. Dentro de lo malo siempre hay algo bueno. ¿Por qué no puede ser esto? Dentro de todo lo que se ha dicho de mí, me parece algo muy simpático. No me parece nada malo. No le veo nada absolutamente malo. Todo lo contrario», continuaba.

«Ahora mismo no le pongo nombre a nada, no se lo puedo poner. Yo le pongo mucha pasión e ilusión a todo. Te hablo como soy yo. Y después, como diría mi abuelo, el tiempo dirá». Finalmente admitía con una sonrisa socarrona: «Yo me dejo querer».

Está «soltero» y «sin compromiso»

El diestro ha aclarado que sigue estando “soltero” y “sin compromiso”. No niega que Alba y él se han visto, que lo han pasado de maravilla y cree que volverán a verse. “Ahora me estoy relacionando con Alba, pues dentro de todo lo malo, siempre tiene que haber algo bueno. ¿Por qué no va a ser esto?”, ha manifestado.

Te interesará saber...