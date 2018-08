Tras sendos periplos por New York, Chile o Argentina, Las Campos han vuelto a casa para la nueva entrega de sus aventuras y la verdad es que el resultado no ha podido ser mejor. Carmen Borrego, Terelu, María Teresa y Mila Ximénez -como invitada de excepción- han protagonizado un episodio divertidísimo. Tras el viaje a la tierra de Edmundo Arrocet, las hermanas consideraron que llegó el momento de hacerse una serie de retoques estéticos para mejorar su aspecto: Carmen la papada y Terelu los flotadores de atrás. No sin antes, viajar a Málaga para ponerse en manos de especialistas y perder algo de peso a través de una dieta détox que les ha dejado más hambre que otra cosa.

Carmen Borrego se dejó aconsejar por los doctores, pero no estaba muy segura del procedimiento porque a ella “no la seda nadie”. También fueron asesoradas por grandes amigos como Alaska o Mario Vaquerizo. Este último les desveló su última operación estética: “Me he quitado las bolsas y ponerme los pómulos, pero nada de infiltración yo la respecto, pero yo quiero prótesis”.