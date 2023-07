Camilo Blanes y su inesperado acercamiento a su madre, Lourdes Ornelas

El distanciamiento entre Camilo Blanes y su madre, Lourdes Ornelas, en varias ocasiones ha copado titulares. Las últimas informaciones que se publicaron destaparon la bronca que tuvieron ambos cuando ella se personó en casa de su hijo e intentó echar al amigo que se encontraba junto a Camilo. Cansada de una vida de hábitos poco saludables, estalló contra él. Sin embargo, nada salió como esperaba, pues el perro de Camilo atacó a Lourdes y ella abandonó la vivienda. La tensión se disparó entre ellos, pero una vez más se han reconciliado. Si bien se mostró molesta, ahora dice estar tranquila de nuevo y que él "no está tan mal como la gente dice". Versiones contradictorias tras las que Camilo, ahora Sheila Devil en las redes sociales, ha compartido una foto de su progenitora.

Un primer plano que ha acompañado de unas palabras que dejan ver lo que siente por ella. "Amor no es nada y ya sabes...Siempre", dice el hijo de Camilo Sesto. Esto demuestra que madre e hijo vuelven a acercar posturas, eso sí, se desconoce hasta cuando reinará la paz de manera definitiva en el núcleo familiar. De sobra es conocido el deseo de Lourdes de que él lleve una vida ordenada y se deje ayudar, algo que no estaría sucediendo y que ella ha reclamado públicamente en varias ocasiones. Por esta razón, intenta ayudarse de las cámaras que hay en la propiedad, una vía que le permite saber cómo y con quién está su hijo en su ausencia, tal y como han explicado en 'La Razón'. "Hay cámaras en su casa. Lourdes dice que a veces no puede estar mucho más", ha dicho al citado medio. Cámaras que ejercen como sus ojos y que más de una vez le han hecho poner el grito en el cielo.

Los arrepentimientos de Camilo Blanes

Acostumbrada a que Camilo vuelva e ella y le pida disculpas por sus salidas de tono, la mexicana explica cuál es el 'modus operandi' de su relación. "Luego me da las gracias. Luego me lo agradece. Yo no se lo tengo en cuenta. Luego se arrepiente y me pide perdón, pero yo tengo que echar a gente", desliza. Aunque Camilo Blanes solo lleva en España desde el año 2019 -fecha en la que falleció Camilo Sesto y él se convirtió en su heredero-, desde ese momento su transformación ha sido preocupante a la vez que llamativa. Su círculo lo relataba así a SEMANA: "El interior de su casa es un poblado indio".

Fue a finales del mes de junio cuando las cámaras de 'Así es la vida' se acercaron al domicilio de Camilo para charlar con él. Tal fue su actitud que el espacio de televisión presentado por Sandra Barneda decidió no emitir las imágenes debido a su delicadez, hecho que explicaron ellos mismos. "Nos invita a entrar Camilo a casa, intentamos conversar con él pero nos damos cuenta que es imposible mantener una conversación fluida. Parece no haber dormido durante días, está poco aseado...", aseguraron entonces.

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes: "La ley no me lo pone fácil"

Lourdes Ornelas se confesó con esta revista sobre lo complicado que le resultaba que su hijo llevara una vida distinta a la actual. Una en la que él luche contra sus propios demonios y que, por supuesto, han hecho mucha mella en ella y en todos los seres queridos de camilo. "Es un tema muy muy duro. La situación es la que es. Se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil", nos confesó. Conversación en las que nos dejó claro cuál es su verdadero deseo: que todo vuelva a la normalidad.