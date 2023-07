En lo que llevamos de año, las nuevas noticias sobre Camilo Blanes resultan a cuál más escalofriante. Tras los últimos incidentes en su domicilio, en los que su madre, Lourdes Ornelas, echó a sus amigos de casa (y fue mordida por un perro), ahora conocemos cómo está siendo su proceso de transformación. El hijo de Camilo Sesto, tal y como adelantó SEMANA, quiere ser mujer. Para conseguirlo sigue un tratamiento hormonal. Pero no se trata de uno cualquiera.

Y es que el cantante, tal y como aseguran personas de su entorno, podría estar hormonándose sin ningún tipo de control. Incluso apuntan a que las hormonas y suplementos necesarios para su transición las habría conseguido en el mercado negro.

"Me parezco a mi padre a morir", asegura Camilo Blanes

De momento, ya se ha cambiado el nombre. Ya no se hace llamar Camilo, o Camilín, como hasta ahora. Un apelativo, por cierto, del que rehúye por completo: "Camilín es aberrante, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir".

En la actualidad, su apodo es Sheila Devil. Él mismo ha contado que su intención de dejar atrás su faceta como hombre es firme. "Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", ha reconocido. En el futuro desea ser "del sexo que siempre he sido".

"Me queréis convertir en un monstruo, ya lo sé", ha dicho el hijo de Camilo Sesto a la prensa

"No hay preocupación máxima. ¿Tu ves odio en mi corazón? Me queréis convertir en un monstruo, ya lo sé", ha confesado Camilo Blanes ante los reporteros de Europa Press. Para él, su cambio de imagen, "llevado hasta un extremo", es un proceso necesario para saber su identidad. "Era un mal menor y ahora estoy muy feliz, muy contento. Si a alguien le molesta tendrá que mirarse al espejo, no tengo que ver nada con tu problema. Veo lo que tengo que ver, para mí. Lo siento, es lo único que puedo hacer", ha afirmado.

La vida de Camilo Blanes ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. A raíz de que su madre, Lourdes Ornelas, lanzase un grito de socorro por la espiral de autodestrucción en la que ha entrado por sus presuntas adicciones, el joven sigue compartiendo su caótico día a día a través de las redes sociales. En ellas, hace apenas unas horas compartía una instantánea suya en bañador en el interior de su casa, ubicada en el municipio de Torrelodones, a las afueras de Madrid.