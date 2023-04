Camilo Blanes, sin dientes: las fotos tras una noche sin dormir que nos dejan en 'shock'

Las últimas noticias sobre Camilo Blanes no hacen más que aumentar la preocupación por su estado de salud físico y mental. Este jueves de madrugada, el hijo de Camilo Sesto es ha compartido, una vez más, nuevas fotografías suyas que evidencian su profundo deterioro. A lo largo de una noche entera en la que ha permanecido más activo que nunca en las redes sociales, el heredero del mítico cantante de Alcoy ha subido una artillería de selfies a su perfil de Instagram.. a cuál más espeluznante. La mayoría de ellas parecen realizadas desde la cocina de su casa, cuyo aspecto luce tan desaliñado como él. Basta vez las imágenes para comprobar lo que advirtió su madre, Lourdes Ornelas, hace apenas unos días. No está bien, "su vida está en peligro" y necesita ayuda de manera urgente. De las fotos llama la atención que algunas no teme mostrar su dentadura, visiblemente dañada, con piezas rotas, y otras caídas. Ver para creer. Las fotos nos dejan helados.

"Por favor que alguien lo ayude ya", reclama uno de los seguidores de Camilo Blanes

A Camilo Blanes parece no preocuparle el qué dirán. Ajeno a las alarmas que suenan dentro y fuera de su entorno por su futuro, sigue empeñado en mostrar sin pudor su evidente deterioro en las redes, como si quisiera demostrar que está bien, quizás. O con el simple ánimo de divertirse. Quién sabe. Lo cierto es que sus últimas fotos han despertado una oleada de comentarios de preocupación entre sus fans.

"NO HACE FALTA tocar fondo Camilo. Trabaja y Graba otro disco. Que la inspiración qué buscas te consiga trabajando como decía Pablo Picasso. No te dejes morir", le dice un usuario. "Piensa en tu madre que sufre. Basta. Limpia tu cuerpo y alma. Vuelve a México. Basta. Todavía hay tiempo. Dios te bendiga y San Miguel arcángel te defienda", le dice otro. Los mensajes de sus seguidores son la mayoría de apoyo y de cariño. "Camilo tú eres una persona inteligente cantas súper bonito no tienes porque estar así por favor busca ayuda profesional porque todos te queremos y te queremos ver bien un abrazo y un beso fuerte. Busca a Dios todo poderoso que el está siempre al lado de nosotros siempre para ayudarnos cuando uno lo necesite y quiera que Dios te cuide y bendiga", le dicen. "Por favor que alguien lo ayude ya. No se dan cuenta que con estas acciones está pidiendo ayuda", advierte otro de sus followers.

"Legalmente no puedo hacer nada", destacaba recientemente Lourdes Ornelas, ante la imposibilidad de ayudar a su hijo en la situación en la que se encuentra. Desesperada, ha reconocido sentirse incapaz de ayudar a su hijo, que actualmente vive en Torrelodones, en la casa que heredó de su padre.

En algunas de las recientes fotos de Camilo vez más se ha mostrado ante sus seguidores con una imagen de mujer: melena larga y rasgos suaves. Algo que ha conseguido gracias al uso de FaceApp, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas en las fotografías.​ Ante la realidad que atraviesa, lo de menos para sus admiradores es si se viste con o sin peluca, o si aparece como si fuera una mujer. El deseo común de quienes lo siguen es verlo bien y recuperado.