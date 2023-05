Camilo Blanes: se cuela una pistola en su última foto

Camilo Blanes habría entrado en un bucle de autodestrucción, según su entorno. Una espiral que se complica todavía más si se tiene en cuenta el patrimonio al que tiene acceso desde que falleció su padre, enormes cantidades de dinero que le permitirían llevar un estilo de vida que su madre no aprueba. Son muchos los que le piden que se cuide, aunque él intenta hacer caso omiso a estos comentarios que cada vez se repiten más en sus redes sociales. Precisamente en el universo 2.0 ha sido donde posteaba en la madrugada del martes al miércoles 17 de mayo una foto en la que aparecía muy sonriente junto a un amigo, algo habitual en él desde hace días. Aunque lo verdaderamente llamativo era un detalle que se colaba en su foto: una pistola en su margen izquierdo. El arma estaba tirada en el suelo y se desconoce la intención por la que el hijo de Camilo Sesto la tiene en casa, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Podría tratarse de una pistola de juguete con la que Camilo Blanes juegue o, por el contrario, una de verdad, una incógnita que no ha sido resuelta. El arma no ha pasado desapercibido tampoco para sus followers, quienes han puesto en el grito en el cielo pensando en qué podría suceder si fuera de verdad. Para ello debería necesitar una autorización o una licencia expedida por las autoridades competentes, pues según la legislación no se pueden portar ni poseer armas de fuego en territorio español sin este documento. Exigen ser mayor de edad, pasar ciertas pruebas y disponer de un test psicotécnico, entre otros requisitos, los cuales se desconoce si el hijo de Lourdes Ornelas ha cumplido.

Camilo Blanes aparece en la imagen provisto de pelucas, horquillas de colores y maquillaje, eso sí, con un desorden en su hogar que llama la atención de cualquiera. Numerosas prendas de ropa invaden sus sofás, al igual que diferentes objetos por el suelo. El joven de 39 años suele recibir visitas allí de sus amigos, entre otros de María, alguien en el que Lourdes confía plenamente y con quien suele acudir a la casa de Torrelodones cuando su hijo necesita de su ayuda. Cabe recordar las imágenes que te mostramos en exclusiva en SEMANA hace solo unos días, vídeo en el que se podía ver en ellas un tremendo gesto de preocupación.

Esta imagen habrá preocupado enormemente a Lourdes Ornelas, quien desesperada ha tratado de cuidar a su único hijo. Ha intentado que entre en razón y que vele por su salud y seguridad, sin embargo, no se está dejando ayudar. Son varios los que se preguntan si este arma sería para amedrentar a aquellos que entran en su casa sin su permiso, ya que recordemos que hace escasas semanas colgó un cartel en su puerta que hablaba por sí solo. "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreaciones. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí", escribió.