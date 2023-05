Camilo Blanes revoluciona las redes con sus fotos en tanga

Camilo Blanes ha vuelto a dar un giro de tuerca. Además de cambiarse el nombre de su perfil y mostrar el desorden de su casa, ha publicado un total de siete fotos en las que no solo aparece con una peluca pelirroja, sino también con un body con tanga, imágenes que no han dejado indiferente a nadie. Mientras come pizza o mientras se fotografía en un espejo que muestra su trasero, el hijo de Camilo Sesto ha posteado imágenes durante la madrugada del miércoles al jueves, fotos que han revolucionado la Red. De hecho, son muchos los que piden a las autoridades que ayuden a este joven de 39, pues su actitud a altas horas preocupa a quien le conoce.

El hijo del artista vive afincado en la casa que su padre tenía en Torrelodones, una mansión que hasta antes de que él la heredera estaba cuidada al detalle. Tras tomar posesión de la misma, el descontrol se apoderó de sus rincones. Las mesas están llenas de objetos, así como los muebles de la casa, detalles que llaman poderosamente la atención cuando Camilo Blanes postea imágenes nocturnas. Es precisamente esta una de las pistas que han provocado que Lourdes Ornelas se persone en su vivienda, llame a la policía e incluso eche a Christina Rapado, quien considera que no es una buena influencia para él.

Tal ha sido el impacto al ver la transformación de Camilín que muchos de sus seguidores se preguntan si es él o si, por el contrario, su cuenta ha sido hackeada. Otros muchos le aconsejan que pida ayuda a su entorno para que pueda recuperarse y retomar las riendas de su vida. "Te están destruyendo cada día más. Ojalá puedan ayudarte", dice uno de ellos, siendo este tan solo un ejemplo del continuo goteo de comentarios que Camilo Blanes ha recibido en las últimas horas.

Con 450 metros cuadrados, tres plantas y un jardín con una enorme piscina, esta mansión tendría un alto precio en el mercado inmobiliario si saliera a la venta, pero Camilín se niega a deshacerse de ella y es que para él tiene un gran valor sentimental. Por esta razón se ha convertido en su refugio, en un búnker del que apenas sale y en el que recibe a sus amigos, visitas que su madre no siempre aprueba.

Fue en el año 2019 cuando Camilo Sesto falleció y cuando su hijo aceptó la herencia que su círculo cree que está dilapidando. Cuatro años después de su partida, Camilo Blanes atraviesa problemas de salud por los que ha estado ingresado en varias ocasiones. Aunque él públicamente asegura que está bien, lo cierto es que todo su entorno está pendiente de él para que se deje ayudar. Fue hace tan solo unos días cuando en SEMANA hablamos con Christian Rapado, amiga de Camilo, quien nos desveló cómo le había visto, así como todos los detalles de su cita con él. "¿Quiénes somos los demás para juzgarlo? ¡Ay el niño! ¡Ay el niño! El niño va a cumplir 40 años y está en sus plenas facultades mentales. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo le veo igual que siempre. Los dientes no le faltan por ninguna enfermedad, no tiene los dientes porque le están preparando unas carillas. Y, a parte, a él le encantan esos dientecillos. Él se ve estupendo", dijo.