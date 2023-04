Camilo Blanes responde a los que se preocupan por él: “¿Estáis bien?”

En las últimas horas Camilo Blanes ha preocupado a sus seguidores debido a dos fotografías que publicó en su perfil de Instagram donde se le veía con un aspecto desmejorado. Un post que finalmente decidió borrar. Ahora, el hijo del fallecido Camilo Sesto vuelve a la carga y lo hace con una instantánea que seguro dará mucho que hablar y que acompaña de la siguiente pregunta: "¿Estáis bien?".

Un mensaje con el que parece responder a los que se muestran intranquilos por él. Lo que llama más la atención es el gesto que realiza, llevándose el dedo índice a la cabeza -que popularmente hacemos cuando nos referimos a que alguien está loco-. Camilo Blanes pronto ha recibido un sinfín de reacciones por parte de sus fans. "Tu padre te dejó una vida regalada, una buena vida, honra su memoria, no te autodestruyas. Saca ya de tu vida a la gente tóxica. Que no te engañen ni te engañes: no te hacen la vida más feliz y divertida, te están matando", afirmaba una internauta. Mientras que otro usuario añadía: "No es por tu papá, no es por tu mamá, no es por los fans... es por TI. El Ser que Dios creó con amor. Supérate a ti mismo y por ti mismo. Al diablo todos los demás".

Los consejos de los seguidores de Camilo Blanes

Muchos de los fans de Camilo Blanes han insistido en que debe cuidarse: "Saca de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren y lo que quieren es reírse de ti. Tienes una vida por delante y para ser feliz, tienes que ir a un profesional que te ayude, que tú vales mucho. Se ve que eres un chico bueno. Hazlo solo por ti, salir de donde estás".

Además, en su casa de Torrelodones, Madrid, hay un mensaje en la puerta donde se puede leer lo siguiente: "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí", se puede leer en la nota que está pegada en la puerta del domicilio de Camilo Blanes. Una misiva escrita por su madre, Lourdes Ornelas.

En los últimos años, su estado de salud ha estado en el punto de mira y ha permanecido ingresado en distintas ocasiones, alguna de ellas de gravedad. Cabe recordar que en septiembre del año pasado un helicóptero medicalizado del SUMMA tuvo que trasladarse hasta su residencia. Sin embargo, se negó a ir al hospital. A los pocos días tuvo que ser ingresado en el Puerta de Hierro de Majadahonda. Una vez recibió el alta se sinceró sobre el momento que atravesaba: "La salud fluctúa pero bien. Ahora estoy bien, por fin. Me cuida todo el mundo, es increíble. Estoy muy agradecido".

Por su parte, Lourdes Ornelas ha hablado en distintas ocasiones públicamente sobre los problemas de su hijo con el alcohol. "Nunca estás curado. Él acepta que tiene un problema. Camilo ha intentado en varias ocasiones estar bien. Puede estar años sin beber", recalcaba en el programa 'Arusitys Prime'. También destacaba que la ayuda debía buscarla él. "Es un chico muy noble, educado, cuando no bebe es completamente distinto, y quiero puntualizar que desde que llegamos de México ha recibido ataques por el dinero".