Camilo Blanes recibe la visita de su novia tras las drásticas decisiones de Lourdes Ornelas

El entorno de Camilo Blanes está intentando hacer todo lo posible por cuidar de él. Su madre, Lourdes Ornelas, continúa muy pendiente y en las últimas horas ha tomado importantes decisiones. No pierde ojo de todo lo que ocurre en su casa, ubicada en la localidad madrileña de Torrelodones. Su actual novia, María, se dejaba ver entrando en el chalet este mismo domingo, 30 de abril. Accedía a la vivienda rápidamente, evitando hacer declaraciones a la prensa.

El hijo del fallecido Camilo Sesto sigue generando una importante preocupación por su delicado estado de salud. Las últimas publicaciones que está compartiendo en su perfil de Instagram han generado, de nuevo, un gran estupor. Su madre optaba por entrar en su casa y echar de ella a Christina Rapado el sábado por la noche. Lo hacía visiblemente indignada con la situación que está sufriendo. "Estaban mi hijo y Christina desnudos en la cocina, había cristales por el suelo y la caja de seguridad en la que se guardan los objetos de Camilo Sesto estaba abierta", contaba en conversación con el programa 'Fiesta'.

Las drásticas decisiones de Lourdes Ornelas

La mexicana no lo pensó demasiado y entró en el chalet de su hijo después de presenciar cómo Christina Rapado había ido a visitarle. Desde un primer momento dejó claro que la actriz no era una buena influencia para Camilo Blanes. "Estoy asustada de ver que esta persona está en casa de Camilo. Sabiendo en el estado en el que él está le ha llevado bebida. La veo entrar con bolsas y le está grabando con un móvil. Eso de que fueron novios, obviamente es una mentira. A ella no la conozco de nada, siempre recibo de ella insultos. De todo lo que ha pasado, lo que más me asusta es que esté esta persona".

Son muchos los que han puesto el grito en el cielo en las últimas horas debido a las distintas publicaciones que Camilo Blanes está compartiendo en redes. "Su madre lleva años pidiendo ayuda para que le interne en un centro de desintoxicación y no le hacen ni caso, unos y otros serán cómplices y culpables de la muerte de este chico", señalaba una seguidora. Mientras que otra añadía lo siguiente: "Camilo trata de ayudarte a ti y a los demás. Hazlo por tu padre".

Por su parte, Lourdes Ornelas ya ha advertido que está trabajando para ayudar a su hijo, pero que no le está resultado una tarea sencilla. "Yo estoy haciendo algo, no es fácil, pero lo estamos haciendo. No es tan rápido, ojalá". Además, calificaba la situación de "desesperante". Y es que mientras ella intenta reconducir la situaciónr, está siendo testigo de cómo muchos se aprovechan de él. "Es increíble que la gente aproveche para hacerse vídeos. Yo tengo que estar sacando gente, poniendo anuncios porque entra la gente, incluidas las fans de Camilo Sesto. Esa casa no es un santuario", ha subrayado.

Este asunto continúa copando titulares y centrando el interés de los debates en los programas de televisión. María Patiño, muy preocupada, lanzaba este mensaje: "Sé que es muy difícil incapacitar a una persona cuando tiene problemas de adicciones, pero yo pido desde aquí a los servicios sociales que se le eche una mano a la madre de Camilo porque este chico puede morir en cualquier momento, solamente deseo que alguien intervenga".