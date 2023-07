Camilo Blanes habría sufrido nuevos robos en su mansión madrileña de Torrelodones. En los últimos meses "amigos y no tan amigos" se habrían llevado objetos personales, cuadros y enseres de su padre, Camilo Sesto, sustracciones que se cifran en un total de 100.000 euros. Ha sido horas después de que saltara la noticia cuando ha reaparecido en sus redes sociales y de nuevo lo ha hecho lanzando mensajes enigmáticos que pocos alcanzan a entender.

Camilo Blanes reaparece en sus redes sociales

Camilín hacía en las últimas horas hasta 11 publicaciones, posts en los que escribía frases inconexas, pero que podrían estar relacionadas con lo sucedido en la casa que heredó de su padre en el año 2019 tras su fallecimiento. Y es que llegaba a escribir "que les había echado de casa" y que sentía repulsión hacia ellos, palabras que explicarían cómo se siente tras descubrir que su casa había sido desvalijada por personas de su entorno, según el periodista Aurelio Manzano. Aunque es comprensible cómo se puede llegar a sentir, quien le conoce asegura que confía demasiado en el resto, invitando a gente a su casa con la que apenas tiene relación.

"Asquito no es la palabra", añadía muy molesto. Era poco después cuando insistía en que a él "le salía bien todo" y que "la realidad era una mentira". Estas declaraciones no harían otra cosa que preocupar a la madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, quien no se separa de su lado y quien se preocupa porque su hijo elija bien sus compañías. Aunque en varias ocasiones ha dicho que Camilo no se deja ayudar y que en absoluto se lo pone fácil, siempre vuelven a reconciliarse. Ella es totalmente consciente de que Camilo no atraviesa un buen momento, de hecho, estos mensajes vuelven a dejar en evidencia su situación actual.

El propio Camilo Blanes utilizaba sus redes sociales para gritar al mundo que había vuelto la paz entre ellos. A mediados del mes de julio escribía: "Amor no es nada y ya sabes...Siempre". Esto demostraba que madre e hijo volvían a acercar posturas, eso sí, se desconoce hasta cuando enterrarán el hacha de guerra en el núcleo familiar. De sobra es conocido el deseo de Lourdes de que él lleve una vida ordenada y se deje ayudar, algo que no estaría sucediendo y que ella ha reclamado públicamente para que ponga de su parte. Por esta razón, intenta ayudarse de las cámaras que hay en la propiedad, una vía que le permite saber cómo y con quién está su hijo en su ausencia, tal y como han explicado en 'La Razón'. "Hay cámaras en su casa. Lourdes dice que a veces no puede estar mucho más", comentó la mexicana.

El otro robo se produjo hace aproximadamente dos años. Justo cuando él se encontraba ingresado en el hospital varios ladrones entraron en esta vivienda situada a 30 kilómetros de Madrid. Años antes -en el 2013-, cuando Camilo Sesto estaba en su interior, entraron algunos asaltantes para amordazarle y atarle, una auténtica pesadilla que en su día copó titulares.