Camilo Blanes reaparece: este es su paseo sobre un patinete

Camilo Blanes se refugia en su casa de Madrid tras todo el revuelo que está generando su nueva vida. El hijo de Camilo Sesto preocupaba a todos los que le rodean con la publicación de sus últimas fotografías por su estado de salud. Tomó entonces la determinación de presentarse ante el mundo como Sheila Devil, algo que llevaba pensando ya hacía algún tiempo. Las redes sociales son el medio que elige para comunicarse con sus seguidores y no se le había captado en público desde la noticia, hasta ahora. Las cámaras le captan por los alrededores de la urbanización donde reside dando un paseo.

Elige un patinete eléctrico para desplazarse por la carretera ataviado con un casco. Este impide verle el rostro y el cabello, como muestran las fotografías de GTRES. Evita así dar más información sobre cómo se encuentra o luce. Solo quedan sus instantáneas más recientes, ahora todas protagonizadas por Sheila Devil. Tal como pudo conocer SEMANA en exclusiva, está adaptándose a su nueva identidad y, por todo ello, quiere darle un giro de 180 grados a su vida. Ahora quiere vivir como mujer y cambia su nombre, como hizo en Instagram. Allí ya no hay ni rastro de Camilín, como así le llamaban, ni de los comentarios que le dejaban en todas las fotografías.

De hecho se toma muchas de estas opiniones a risa escribiendo en alguna de estas fotografías frases como "Dile dro a las nogas". Con este gesto se asegura no escuchar ninguna opinión más que la suya. "Todo bien, qué tal vosotros", le dedicó a los periodistas hace unos días cuando le captaron a la salida de su casa en Torrelodones. Estas palabras eran muy significativas pues, frente a las cámaras, todavía no se había pronunciado. En esta ocasión sí lucía una peluca rubia y se le pudo ver, a diferencia de este paseo que ahora protagoniza.

Christina Rapado visita a Camilo Blanes: "Está fantástico"

Camilo Blanes recibe en su chalet de Torrelodones a Christina Rapado. La actriz puso rumbo el sábado 6 hacia esta casa para hacerle una visita al hijo de Camilo Sesto y ver cómo se encontraba. A su salida le confirmaba a los reporteros que es solo una visita de cortesía. "Está fantástico y en un momento de encontrarse a sí mismo. Vengo a traerle una cosita que me ha encargado, no es ninguna cosa mala". No es la primera vez que acude a verle. Nada más se publicaron las primeras fotografías de Sheila Devil pudo hablar con él y comprobar en primera persona lo que sucedía. Sobre esto habló con SEMANA y le defendía: "¿Quiénes somos los demás para juzgarlo? ¡Ay el niño! ¡Ay el niño! El niño va a cumplir 40 años y está en sus plenas facultades mentales. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo le veo igual que siempre”.

De hecho está convencida de que ese aspecto que tanto preocupó a todo el mundo dentro de poco ya no lo hará: "Los dientes no le faltan por ninguna enfermedad, no tiene los dientes porque le están preparando unas carillas. Y, a parte, a él le encantan esos dientecillos. Él se ve estupendo". Quienes también acudieron en su ayuda fueron Lourdes Ornelas, madre, y su novia. Tal como supimos en exclusiva, acudieron para ayudarle para que pueda recuperar las riendas. Están preocupadas por lo que está pasando y así lo han dejado ver en numerosas ocasiones: "Cuando está con su novia, él se tranquiliza. Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida. No puedo exaltarlo más".