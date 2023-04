Camilo Blanes reaparece con peluca y un aspecto preocupante

La situación de Camilo Blanes es preocupante. Así lo revela su entorno, con quien ha hablado SEMANA y quien nos confirma que "el interior de su casa es un poblado indio". Precisamente saliendo de la vivienda de las afueras de Madrid en la que reside, ha sido visto junto a unos trabajadores para el mantenimiento de su jardín. Provisto de una peluca y especialmente delgado, le ha dado unas instrucciones al empleado para que entrara a su parcela y viera lo que debía realizar. Aunque no ha interactuado con la prensa, lo cierto es que las alarmas sobre cómo se encuentra están más que activadas.

Vídeo: Europa Press

Esta semana han sido varias las ocasiones en las que ha reaparecido en sus redes sociales con esta misteriosa peluca de la que no parece querer separarse. Descuidado y sin apenas mantener la mirada, Camilo Blanes permanece unos minutos en la puerta de su casa de Torrelodones, la misma mansión en la que vivió su padre durante sus últimos años. Ha sido allí donde han aparecido unos carteles muy particulares: "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreaciones. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí".

Mientras su madre está desesperada y no sabe qué hacer ni a qué lugar acudir, esta revista ha charlado con alguien de su círculo. "Sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre (...) Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Tiene problemas desde que era un chaval", nos cuentan. Ahora son muchos los que están preocupados por su estilo de vida.