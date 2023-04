Camilo Blanes publica unas impactantes fotos que hacen saltar todas las alarmas en las redes

Hacía tiempo que no teníamos noticias de Camilo Blanes, pero las que llegan no son halagüeñas. El hijo de Camilo Sexto, que en la última etapa de su vida ha estado en el punto de mira por su estado de salud, vuelve a hacer saltar las alarmas. Esta vez la preocupación la han provocado dos fotos que él mismo ha publicado en su perfil de Instagram. "Aquí en la casa del rey", añade como único comentario.

Las instantáneas, en las que se observa cómo ha perdido peso, están hechas por él mismo. En las dos que ha publicado se le ve mirando al objetivo y llevando una peluca. Poco después de que vieran la luz, muchos de sus seguidores han reaccionado de forma inmediata. "No Camilo no, como decimos y somos los mexicanos y, tú lo eres también, ya basta. Tienes que tener huevos para enderezar y cambiar tu vida, tú puedes, eres guapísimo, tienes talento, ¿Qué pasa??? Animo chingado", le decía una fan. Mientras que otra añadía el siguiente consejo: "Busca ayuda Camilo, pronto me encantaría verte en los escenarios. Dios te bendice". Por su parte, un internauta destacaba que su estado generaba un importante desasosiego en su familia. "Su madre estará sufriendo de verlo así. Cantas bien, tienes una madre que te ama, y no te falta de nada económicamente... Olvida todo. Pide ayuda y empieza de cero... Tienes una vida por delante".

El estado de salud de Camilo Blanes

Hace tan solo un mes, Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, se pronunciaba sobre el estado de salud de su hijo. "Está muy bien todo. Está bien". También indicaba que "seguía luchando", pero que estaba "fuerte y decidido". Uno de los últimos contratiempos que ha sufrido tuvo lugar hace seis meses cuando un helicóptero medicalizado del SUMMA tuvo que trasladarse hasta su domicilio, situado en la localidad madrileña de Torrelodones.

En aquel momento no fue trasladado al hospital ya que se negó, pero días después fue ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Tras recibir el alta médica, él mismo reapareció a las puertas de su domicilio. "La salud fluctúa pero bien. Ahora estoy bien, por fin. Me cuida todo el mundo, es increíble. Estoy muy agradecido, la verdad", afirmaba.