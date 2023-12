Camilo Blanes y su ingreso fallido en un centro de desintoxicación

Hace unos meses, Camilo Blanes preocupaba a todos al publicar varias imágenes en las que se le veía con un aspecto muy demacrados. Los días pasaban y su madre, Lourdes Onelas, ponía el grito en el cielo y lamentaba que nadie pudiera ayudarle en esta lucha que tenía con su hijo. Ahora se ha conocido que el pasado noviembre el hijo del fallecido Camilo Sesto iba entrar en un centro de desintoxicación, aunque fue un intento fallido.

Según ha desvelado Sergio Pérez en 'Fiesta', estaba previsto que Camilo Blanes ingresara el 16 de noviembre en una clínica de la sierra de Madrid. "Él se niega por completo, aunque en un primer momento estaba decidido. Sigue estando en las mismas condiciones y él se niega a entrar. Continúa todo igual", asegura el periodista. Por su parte, Aurelio Manzano insistía en que el hijo de Camilo Sesto nunca ha tenido la más mímica intención de ingresar. "Es verdad que se lo propuso su madre, pero él nunca ha querido ingresarse, y ese es el gran problema, porque él no está bien y sus amistades no le sirven de ayuda", añade.

No contentos con todo esto, Sergio Pérez también explicaba que Cristina Rapado y otra persona le habían hecho partícipe del nuevo negocio de Camilo Blanes. En concreto, el hijo del fallecido cantante planea lanzar a la venta una colección de camisetas en las que estaría impresa su cara, con un diseño como si fuera una caricatura. Esta información ha dejado estupefacta a Emma García, quien aseguraba que no se creía que el joven pudiera estar detrás de la decisión. Según explicaba el periodista, él tuvo la misma duda y lo llamó para contrastar. "Él decía que sí", comentaba. Algo que el propio Aurelio Manzano se lanzaba rápidamente a negar: "Él no ha dado ninguna autorización para hacer estas camisetas, ella (Cristina Rapado) se jacta en decir que es amiga de Camilín, no eres amiga de Camilín...".

Lourdes Ornelas, muy preocupada por su hijo

Lourdes Ornelas está pasando por una dura etapa y ha hecho pública en varias ocasión su profundo sufrimiento al no poder encontrar a alguien que ayude a su hijo. En concreto, ha narrado en varias ocasiones que le gustaría poder inhabilitarlo, pero las leyes españolas no lo permiten. "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", llegó a decir días en 'Fiesta' hace unos meses.

Lourdes Ornelas se personó en la casa de su hijo para echar ella misma a sus malas amistades. Con el tiempo, ella misma ha dejado claro que el hijo de Camilo Sesto "no está tamal como la gente dice" y mostraba su tranquilidad. La madre de Camilo Blanes solo quiere que su hijo se deje ayudar y que lleve una vida ordenada.