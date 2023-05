Camilo Blanes no deja de sorprendernos. Lleva semanas en el foco mediático después de que decidiera mostrar a través de las redes sociales su nueva vida. Su nueva apariencia física, su cambio de identidad y su gran actividad en Instagram ha supuesto que protagonice infinidad de titulares en los medios de comunicación de nuestro país.

Después de algunos días desaparecido del mundo virtual, Camilo Blanes ha compartido un nuevo séquito de publicaciones sus más de 38,4 mil seguidores en Instagram. De nuevo, el hijo de Camilo Sesto ha preocupado a todos, que han hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud.

Camilo Blanes vuelve a compartir un gran número de fotos de él mismo

El escenario de sus nuevas fotos vuelve a ser su casa. Desde allí se hace numerosas instantáneas. Todas ellas con su nueva imagen, basada en llevar una peluca de pelo corto en color pelirrojo y unos looks de lo menos estudiados. Desde que tomara la decisión de tener una nueva identidad, no ha parado de exponer su vida en las redes sociales. Son muchos los que le piden que se cuide, aunque él intenta hacer caso omiso a estos comentarios que cada vez se repiten más en sus redes sociales. Quien no puede más es su madre, Lourdes Ornelas, que se ha visto sobrepasada por la situación.

Desde que Camilo Blanes se convirtiera en Sheila Devil son muchos los internautas que han mostrado su interés por el hijo de Camilo Sesto. Ya sea por el morbo o por la preocupación del tono que está cogiendo el asunto, la nueva identidad de Camilo Blanes le ha aportado beneficios (a nivel numérico) en su perfil de Instagram. Porque sí, sus seguidores han crecido de manera exponencial.

Se cambió de identidad y pasó a convertirse en Sheila Devil

Fue el pasado viernes 5 de mayo cuando Camilo Blanes se cambió de identidad e incluso decidiera eliminar cualquier rastro de su anterior vida en su perfil de Instagram. En menos de una semana, ha logrado sumar 10.000 seguidores a su perfil. Una cifra alta si tenemos en cuenta el número que tenía inicialmente. Sin embargo, a pesar de que Instagram es una red social que a cuanto más seguidores, más beneficios puede provocar, este no sería el caso del hijo de Camilo Sesto. Pues a pesar de que consigue nuevos 'followers' y que el interés crezca sobre su perfil social, no es el tipo de cuenta en la que se quieren anunciar las diferentes marcas o firmas, que es la manera más fácil de conseguir dinero.