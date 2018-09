Éste es el esperado cambio radical de las hermanas Campos

7 ¿Regreso al pasado?

Mila le ha preguntado si el corte de pelo era casual, porque guardaba una gran similitud con el que llevó en una época muy amarga de su vida (cuando empezó a perder el pelo a causa de la quimioterapia). Y Terelu ha sido clara: “No es el mismo, llevaba años queriéndome cortar el pelo pero no me decidía a hacerlo por mi madre”. Precisamente por si le evocaba una etapa muy mala de su vida. “Es bueno escuchar a tus compañeros, a los que te quieren y a los que no. Con esto te das cuenta de que el pelo es superficial en la vida, y eso lo sabemos quienes los hemos perdido por una enfermedad y luego lo hemos recuperado” ha añadido.