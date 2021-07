A pesar de las altas temperaturas, este calzado, que no es lo más cómodo para verano, se ha convertido en tendencia preferida de las famosas

Son un calzado estupendo para algunas épocas del año y determinadas situaciones, pero sorprende que este verano una de las tendencias sea esta. Y es que en los últimos días hemos visto a varias instagramers y a varios rostros conocidos con una opción que, aunque nos encanta, puede haber a quién no le encaje demasiado, o no le resulte un calzado cómodo, cuando el calor aprieta con fuerza como sucede ahora. Las botas camperas son tendencia. Llegaron en primavera, pero ahora se han quedado, a pesar de que el termómetro supera con creces los treinta grados en la mayor parte de España. Pero como la moda a veces no entiende de temperaturas ni de termómetros, así nos hemos encontrado con diferentes versiones de este calzado. Sin duda, el favorito de nuestras celebrities.

Sara Carbonero, a conjunto con el vestido

La periodista Sara Carbonero es adepta a este calzado. Tanto que, hace tan solo unos días, cuando viajó a Oporto para visitar a las grandes amigas que hizo durante su etapa en la ciudad lusa, en la maleta la acompañaban un par de esas botas.

Es cierto que la temperatura aquellos días nada tenía que ver con el calor de estos. Pero su estilismo llamó la atención de algunos usuarios de las redes sociales, no solo por la elección de calzado, también por la forma de combinarlo, que fue, como suele ser habitual en ella, un acierto.

Madre e hija, el mismo calzado bajo el sol de Marbella

Las últimas en posar con esta tendencia han sido Makoke y Anita Matamoros. Para celebrar el cumpleaños de la joven, que por cierto, cumplía 21, ambas se ataviaron con estilismo similares: con minivestido y botas camperas.

La celebración del cumpleaños de Anita Matamoros fue en el Nosso sumer club de Marbella, y vimos a Makoke bailando sevillanas con sus botas camperas. Así que la comodidad debe ser un plus para animarse lucirlas, porque desde luego le sirvieron para taconear como merece el flamenco.

Makoke, en su caso eligió un modelo de media caña, en color negro, con apliques en dorado. Anita, por su parte, eligió unos botines altos, por encima del tobillo, de serraje y en tono arena, que contrastaban con su vestido de tonos lilas.

El color es uno de los más utilizados en calzado campero y se adapta bien a los tonos del otoño, por lo que no resultaría extraño que la viésemos repitiéndolo con otros looks cuando llegue ese momento en el que bajen las temperaturas.