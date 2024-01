El cálido salón con chimenea en el que Susanna Griso disfruta del tiempo libre con su novio, Íñigo

Susanna Griso ofrecía hace unos días una de sus entrevistas más reveladoras. En ella, la presentadora de televisión contaba todos los detalles de cómo es su vida al lado de su nuevo novio, Íñigo Afán de Ribera, con el que atraviesa una etapa increíble. De hecho, no dudó en definirlo, a pesar de que ella es muy dada a mantener en un discreto segundo plano todo lo referente a su vida personal.

"Quiero recuperar el tiempo perdido, salir, viajar, conocer gente distinta, eso me divierte. Y estar con una persona muy diferente a mí. Me resulta atractivo que la persona no me haya visto o que su mundo sea muy diferente al mío", declaraba Susanna Griso. Eso sí, aunque está viviendo una época estupenda al lado de él, la presentadora de televisión no duda en disfrutar también sus ratitos de soledad en su casa, leyendo un buen libro.

Y es que el ambiente en su casa hace que sea muy agradable pasar ratitos en el sofá de casa leyendo o simplemente no hacer nada. Susanna Griso acaba de compartir algunas imágenes de cómo es el salón de su espectacular casa de Madrid, donde vive ahora con sus hijas Mireia y Dorcette. Se trata de una casa espectacular que cuenta con todas las comodidades, ya que tiene unas estancias comunes de lo más amplias.

Un salón con muchos detalles decorativos

"¡Feliz viernes! Objetivo del fin de semana: acampar en este sofá", ha declarado Susanna Griso este mismo viernes antes de irse al plató de 'Espejo Público'. Y este mensaje no solo deja claro el plan que pretende hacer este fin de semana, que parece que va a ser de lo más casero. También nos ha permitido ver cómo son las estancias comunes de la casa que se compró el pasado año por 1,5 millones de euros. Ahora nos ha abierto las puertas de su salón, que está separado del comedor por una impresionante chimenea, con la que hacen de este espacio un lugar cálido.

En cuanto a la decoración, el espacio tan amplio ha permitido a la presentadora de televisión colocar en el salón varios sofás, tapizados todos de manera diferente. Una alfombra de esparto y una mesa acristalada reinan el centro de la estancia. Libros, velas y cuadros son los elementos decorativos que ha elegido para esta estancia, en la que predomina el blanco de las paredes y los grandes ventanales al jardín.

Una chimenea hace del salón un lugar más cálido y cómodo

No faltan los cuadros y las luces indirectas en el salón de la casa

Se trata de un chalet espectacular con seis dormitorios. Está construido en una parcela de 3.575 metros cuadrados, con un frondoso jardín, piscina y garaje con trastero incorporado, tal y como publicó SEMANA. La vivienda tiene una superficie de 441 metros cuadrados y consta de dos plantas. La principal, de mayor volumen, alberga el salón y la cocina, además de una biblioteca y una sala de juegos. Y no falta el enorme porche, acristalado y de puertas correderas, perfecto para disfrutar de veladas con familia y amigos. El dormitorio principal abarca la planta superior, a la que se accede por una escalera. Tiene su propio vestíbulo, dos armarios enormes empotrados y el cuarto de baño.