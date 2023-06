El Café Gijón se desvincula de Íñigo Onieva en un comunicado

Íñigo Onieva no formará parte como socio de Café Gijón. Eran los propios dueños del mítico lugar en Madrid los que confirman con un comunicado la información que en SEMANA adelantamos. "Quisiéramos desmentir rotundamente las mencionadas noticias y manifestar que es absolutamente falso que el Café Gijón se haya vendido a nadie", explican llenos de seguridad desde el café. No existe, por tanto, vinculación alguna entre los dueños y el próximo yerno de Isabel Preysler.

La dirección de este lugar pertenece a los hijos de Gregorio Escamilla tras su fallecimiento en 2019. A SEMANA hace tan solo dos horas ya nos exponían fuentes cercanas que, aunque hayan conversaciones con una empresa inversora, no hay hueco para Íñigo Onieva. "No hay nada firmado. No entienden de dónde salen estas informaciones o a quién o quiénes le pueden interesar que diga que Onieva es socio del Café Gijón", nos reconocían.

El prometido de Tamara Falcó se marchaba en el mes de mayo del grupo empresarial en el que llevaba un tiempo inmerso. Ya no trabajaría más como parte del equipo de Tatel y Totó, entre otros lugares. Se ponía punto y final a la relación empresarial que mantenía con ellos, donde trabajaba principalmente como relaciones públicas. Esta incorporación a Café Gijón hubiera sido el primer gran proyecto tras ese varapalo.

Íñigo Onieva no forma parte del Café Gijón: este es su comunicado al completo

Dos horas después de la publicación de esta noticia, el Café Gijón ha emitido un comunicado aclarando las informaciones deslizadas en SEMANA. El mensaje indica lo siguiente:

"Ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación y en redes sociales en relación con la venta, a un determinado grupo inversor, del “Café Gijón”, quisiéramos desmentir rotundamente las mencionadas noticias y manifestar que es absolutamente falso que el Café Gijón se haya vendido a nadie y es del todo infundado, falso y totalmente malintencionado que nos encontremos en situación concursal o quiebra.

Seguimos trabajando para nuestros clientes y amigos con la misma ilusión que heredamos de nuestros predecesores y ahí pretendemos seguir otros 135-años más al servicio de madrileños y visitantes.

Sentimos estas falsas informaciones que intentan menoscabar la imagen del Café Gijón reservándonos las acciones legales que estimemos procedentes para la defensa de nuestros derechos.

La dirección.

Gran Café de Gijón.

Paseo de Recoletos 21 Madrid".