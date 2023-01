En los últimos dos días, en ‘Sálvame‘ no se habla de otra cosa que no sea la existencia de un «topo» en la familia Campos. Según ha apuntado Kiko Hernández, en el seno del clan hay alguien que filtra informaciones sobre María Teresa Campos y sus hijas. Incluso ha señalado con el dedo a la persona que, según él, revela intimidades sobre ellas -como el bache de salud que la ha hecho pasar por el hospital– es Gustavo González. Este viernes, Terelu ha dado un golpe en la mesa y ha dejado claro cuales son sus límites. «Por aquí no paso… ¡Es que cojo la puta puerta y me voy!», ha exclamado, muy cabreada. Incluso se ha dirigido al director del programa, David Valldeperas, para aclarar que hay cosas que no está dispuesta a permitir: «Yo aguanto carros y carretas».

«Si hay alguien que ha impedido que haya una sola imagen de mi madre entrando en el hospital o saliendo del hospital es Gustavo», ha explicado la malagueña. «Aquí se habla de que hay un topo, de que hay una persona traidora. Se han puesto los rótulos». La colaboradora, cansada de que se cuestione al hombre de confianza de su madre, ha salido en su defensa. Una vez más, ha recordado que lo quiere como si fuera alguien de su familia y jamás ha puesto en duda sus actos. «Ahora le diré algo a Gustavo».

Para Terelu, lo más lamentable de los comentarios sobre Gustavo que han salido de boca de Kiko Hernández es que han desperado algunas dudas en su hermana, Carmen Borrego. «Cuando veo que Carmen se cree lo que ha dicho Kiko… Yo estoy tranquila. Yo no puedo leer que es «chófer» de María Teresa Campos porque no me sale. Es su hombre de confianza y casi un hijo». Asimismo, ha añadido: «A Kiko le pueden haber envenenado con esas informaciones».

«Gustavo es el confidente de mi madre, ha sufrido mucho y lo puedo demostrar. Por verse participando en algo que le parecía vergonzoso y que se ha comido con patatas… nos lo hemos comido con patatas solo por el bien de mi madre. Y esa para mí es la mayor prueba», añadía, con la intención de que se deje de cuestionar al hombre que tanto ayuda a su madre en su día a día. «Me preocupa que al final nos cojan a unos y a otros como peones, porque no sé cuál es el objetivo. Desde luego en mi casa no hay ninguna duda sobre Gustavo… Pido que esto se pare porque a la única que se puede hacer daño es a la persona que está en un momento muy vulnerable». Por último, concluía: «Mi lealtad sigue siendo hacia Gustavo. ¿Ha quedado claro?».

Cabe recordar que Gustavo González es la persona que lleva años al lado de María Teresa Campos. De perfil bajo, este hombre suele ser fotografiado junto a la veterana periodista. Sin embargo, sus apariciones en los medios de comunicación es escasa. En octubre de 2021 se sinceró como nunca antes en una entrevista concedida a SEMANA. En ella aclaraba algunos puntos sobre el idilio de la malagueña con Bigote Arrocet . «No podía estar más tiempo callado sabiendo lo que sé. La verdadera cara de Edmundo es muy distinta. Edmundo es mentiroso, embaucador y astuto», decía a esta revista. «He visto llorar mucho a Teresa, destrozada, pero estaba muy enamorada».