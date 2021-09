El cabreo de Sonsoles Ónega: discute con control cuando creía tener el micrófono cerrado

Sonsoles Ónega no ha terminado el programa como a ella le hubiera gustado. Parecía que la última emisión de ‘Ya es mediodía’ estaba yendo sobre ruedas hasta que ha desvelado por error el nombre de uno de los concursantes de ‘Secret story’ que todavía no había sido confirmado ni hecho oficial. En concreto, Sandra Pica. Los rumores sonaban con fuerza, pero lo cierto es que Mediaset todavía no había revelado que la joven fuera a participar en el reality. Ha sido Sonsoles Ónega la que ha dado la lista de los participantes y en ella rezaba Sandra Pica. «Deseando estamos para que llegue esta noche, para enterarnos de algunos de los secretos de nuestros famosos», ha dicho mientras recordaba algunos de los nombres supuestamente confirmados. «Bigote Arrocet, Sandra Pica, Canales Rivera y Lucía Pariente», continuaba. Este error le ha llevado a estallar contra control, eso sí, durante la emisión de otro vídeo y cuando creía que nadie la escuchaba.

Visiblemente enfadada, la comunicadora se ha expresado en plató creyendo que la audiencia no iba a ser testigo de este momento. «Joder pues macho, ya bueno, pero es que de verdad…», ha dicho Sonsoles muy cabreada. Así ha plantado cara la periodista a control, siendo esta faceta completamente desconocida para la audiencia. La amiga de la Reina Letizia ha hecho como si no pasara nada, pero en las redes sociales este momento no ha pasado desapercibido. Sus quejas se han escuchado en mitad de uno de los vídeos que el espacio estaba emitiendo, ya que ella tenía el micrófono abierto, a pesar de que ella creía lo contrario.

Después de este momento tenso, Sonsoles Ónega ha preguntado a Alba Carrillo si estaba nerviosa por la aventura que su madre va a vivir en televisión. Entonces, no era consciente de que se había escuchado en directo su enfado hasta tal punto que varios usuarios en redes sociales han reparado en este instante. Si bien la intención de Telecinco era llegar a la gala de estreno con solo siete concursantes confirmados, lo cierto es que no será posible. Este plan se ha venido abajo con el ‘patinazo’ de Sonsoles Ónega, quien sin querer ha desvelado una de las cartas que la cadena tenía guardada bajo la manga.

Esta semana, por fin, se estrena el que parece ser el reality de la temporada. Con muchas incógnitas todavía sobre la mesa, los espectadores están deseando conocer todos los entresijos de un programa que promete triunfar.