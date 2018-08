Monumental cabreo de Kiko Matamoros con sus compañeros de ‘Sálvame’

1 Tercera llamada

Las cosas no se podían quedar así y Hernández volvía a marcar el número de Matamoros. “Me cabrea la especulación, no os importa llevaros por delante a quien sea, ese es el negocio, pero la culpa es mía, ayer no tenía que haberme abierto y punto”, terminaba explicando, ya bastante más tranquilo, pero molesto todavía.