A Anabel Pantoja se le amplían los frentes de guerra. A sus enfrentamientos con la exñiñera de Chabelita, Dulce, a los problemas familiares entre su tía, Isabel Pantoja, con su hija, y a los nuevos problemas con Hacienda de la cantante, ahora la sobrina de la tonadillera tiene que sumar una nueva y desagradable situación: Isaac, la persona que conocemos por el nombre de ‘Caballito de mar’, ex de Falete.

Este joven que hace años fue acusado por Falete de perpetrar un autosecuestro, comenzó hace unos meses a acercarse de manera amistosa al padre de Anabel Pantoja, Bernardo, cuyo estado de salud es delicado. Ya entonces Anabel se mostró preocupada por este acercamiento. La sobrina de Isabel Pantoja no se fiaba de las intenciones de Isaac.

“Yo advertí a mi padre de que tuviera cuidado con este chico. ‘Caballito’ me dijo una vez que él se acercaba a mi padre para cuidarlo de manera desinteresada”, ha confesado la colaboradora de ‘Sálvame‘. “Le creí y mi padre me dijo que era buen chico, que se había reformado y que le estaba tratando muy bien”.

‘Caballito’ reclama una deuda de 1.500 euros

El problema es que ahora ‘Caballito de mar’ asegura que Bernardo le contrató como enfermero y que le debe dinero. “Yo tenía relación con Bernardo desde septiembre. Él sabía la situación económica complicada que yo pasaba. Él necesitaba ayuda y yo le dije que me hacía falta dinero”, ha explicado Isaac.

“Bernardo no me puso inconveniente y ahora me debe 3 meses, 1.500 euros”, denuncia el xs de Falete en el plató de ‘Sálvame‘.

Desde entonces, ‘Caballito de mar’ asegura estar en la ruina y durmiendo debajo del puente de Triana. No sólo eso. Isaac, ‘Caballito’, ha acusado a Anabel de no preocuparse por su padre. Anabel Pantoja, por supuesto, ha negado este hecho. “Si a mi padre le faltara algo aquí estoy yo, mi tía y todo el que haga falta para ayudarle”.

Asegura ‘Caballito’ que Bernardo le confesó que estaba esperando un pago de su hija Anabel para poder hacer frente a su deuda. Anabel Pantoja, sin embargo, niega haber sabido nada de esta deuda. “Mi padre no me comentó nada de que estuviera buscando contratar a alguien”.

Tras las acusaciones de ‘Caballito’, Anabel ha advertido al ex de Falete que pare: “No tendré problema en vernos las caras en los juzgados”.

