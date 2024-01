C. Tangana le declara la guerra a 'Pans & Company'

C. Tangana ha vuelto al panorama mediático gracias al programa de Jordi Évole. El periodista estrena este domingo 21 de enero a las 21:30 horas en la Sexta la quinta temporada de su famoso programa de entrevistas, 'Lo de Évole', y lo hace de una manera completamente renovada. Aprovechando el estreno de su documental, 'Esta ambición desmedida', en Movistar Plus, 'el madrileño' se ha abierto como nunca antes con el catalán para contar experiencias inéditas sobre su trayectoria. Un adelanto de lo que se podrá ver esta noche es la guerra abierta que mantiene C. Tangana con 'Pans & Company'.

C. Tangana arremete contra la encargada de 'Pans & Company'

"Pucho viene a estrenar temporada hablando de todo. Sobre todo, de las que cosas que importan", reza la promoción del programa. Y nada más cierto. Parece ser que el cantante viene con ganas de polémica, ya que ha arremetido de lo lindo contra la cadena de comida rápida. "Todavía me deben por lo menos 600 euros de horas", confiesa. El artista ha explicado cómo fue su experiencia trabajando allí y lo mal que lo pasó. Incluso le ha hecho una determinante petición a sus seguidores: "Si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto 'Pans & Company' en su vida".

Antes de saltar a la fama por hacer sus canciones, C. Tangana no era C. Tangana. Era simplemente un joven Antón Álvarez, de Madrid que se buscaba la vida trabajando en lo que podía. Sin embargo, su experiencia trabajando en esta cadena no salió como se esperaba, ya que señala directamente a la que era en aquel entonces su encargada acusándole de "mangarle" horas. Incluso asegura que llegó a juicios con ellos, ya que aún, a día de hoy, no le han devuelto ese dinero. "Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí, que metías: 'Salgo a las 03:00 horas de la mañana', y te ponían: 'No, ese día saliste a las dos'. Era ese nivel".

El artista se abre como nunca antes con Jordi Évole

El cantante se ha abierto en canal con Jordi Évole, y a parte de explicarle los estragos de la fama y cómo ha conseguido llegar a lo más alto musicalmente hablando en nuestro país, también ha confesado que, en ocasiones como esa, sí que estaba "jodido. En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos". Ahora mismo, esos 600 euros no le suponen ningún problema, pero cuando tenía que ganarse la vida de cualquier manera, eran determinantes para poder llegar a fin de mes. "Ahora estoy encantado de la vida, y me rallaré y todo eso. Pero eso sí que es sufrir".

A parte de sus experiencias en la hostelería y en los trabajos precarios que tuvo antes de ser cantante, C. Tangana ha querido mostrarse completamente vulnerable en 'Lo de Pucho'. El nombre de su documental no es en balde, ya que también ha desvelado cómo su ambición desmedida y su deseo de ser alguien en el mundo de la música le hizo perder el norte en alguna que otra ocasión. Ahora, sin embargo, después de estar un tiempo alejado del foco mediático, C. Tangana ha confesado que está centrado en convertirse en director de cine para poder estar en paz con su "pensamiento narcisista de hacer algo que merezca la pena".