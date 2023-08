Los buzos siguen buscando partes del cuerpo de Edwin Arrieta en el mar

No cesan los detalles que salen a la luz sobre el caso que señala a Daniel Sancho como presunto asesino de Edwin Arrieta. Fue durante la pasada noche del 3 de agosto cuando el hijo del actor Rodolfo Sancho ha confesado haber acabado con la vida de la persona con la que mantuvo relaciones sexuales. Un crimen por el que ya ha sido acusado de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte en cuestión. Sin embargo, el caso no queda ahí, ya que aún no se ha encontrado el físico íntegro del cirujano colombiano.

El chef español reveló frente a las autoridades tailandesas haber golpeado a Edwin Arrieta y, al ver que no reaccionaba, haber desmembrado su cuerpo en un proceso que duraba 3 horas. Más tarde, decidió esconder estos trozos humanos en una bolsa de lona grande y otras más pequeñas de color negro, las cuales arrojaba tanto al fondo del mar como al vertedero en el que fueron halladas.

Ante esta durísima confesión por la que la policía y los rescatistas han peinado la isla de Koh Phangan con el objetivo de encontrar todas las partes y que pueda así saberse la verdadera causa de la muerte del médico. Sin embargo, tan solo han sido encontradas seis de las 14 según ‘Bangkok Post’, por lo que todavía queda un largo y complicado trabajo hasta encontrar las 8 restantes.

El vínculo que unía a Daniel Sancho y Edwin Arrieta

En el medio citado aparece reflejado que la policía de la zona argumenta que Daniel Sancho conoció a la víctima por primera vez en Instagram. El feeling entre ellos fue instantáneo y decidieron ir más allá a la hora de establecer una relación que duraba más de un año. Sin embargo, supuestamente el hijo de Rodolfo Sancho quiso acabar con su vínculo y admitir que no era homosexual y que incluso tenía novia. Unos datos que no habrían gustado en absoluto a Edwin, que presuntamente amenazó al acusado de asesinato con publicar fotos íntimas suyas.

Al no querer que saliera a la luz que habían mantenido relaciones sexuales, Daniel Sancho habría dado pistoletazo de salida a un plan con el que acabaría con la vida de Arrieta de la manera más inesperada para sus seres queridos. Tanto es así, que sus familiares tienen previsto llegar en las próximas horas a Koh Samui para poder ver al cocinero y conocer los detalles de este rocambolesco asunto.