Una vez superada la resaca de la gran final, David Bustamante y Yana Olina todavía saborean las mieles del éxito que les ha brindado el haberse proclamado ganadores de ‘Bailando con las Estrellas’. 48 horas después de haber confirmado los pronósticos es tiempo más que suficiente para hacer una reflexión sosegada del hito conseguido en un concurso marcado por la irrupción y consagración de su amor. Por ello, la bailarina rusa ha querido hacer balance de lo que ha supuesto para ella este proyecto y, como os imaginaréis, el cantante cántabro ocupa un lugar de privilegio dentro del texto de Yana.

“Después de muchas semanas de esfuerzo, nervios, alegrías, handicaps por fin nos ha llegado la recompensa. Somos los GANADORES de @bailandoconlasestrellas. Sobre todo, me alegro por lo que ha logrado David Bustamante y como ha ido evolucionando en un ámbito totalmente ajeno al suyo. Así que te lo mereces sin ninguna duda. Para mí no es un simple primer premio, sin desmerecer claro, hay mucho significado detrás… y son las cosas que me llevo y realmente me llenan y me importan de verdad. Por otro lado, me emocioné muchísimo cuando te vi llegar con los zapatos con los que ibas a bailar la final, no hay nada más precioso. Te agradezco muchísimo el gesto, eres siempre tan detallista. ¡Eres único! Gracias @davibusta por brindarme la oportunidad de vivir esta experiencia junto a ti. Ha sido realmente maravillosa. Gracias ante todo por tu compañía, tu apoyo, tu presencia y tu comprensión. ¡Ha sido una experiencia magnífica e inolvidable! Sin ti no sería lo mismo”.

Unas palabras preciosas y llenas de sentimiento, que nacen desde la más absoluta sinceridad y con las que Yana Olina demuestra que David Bustamante se ha convertido en su otra mitad. Tras dejarnos un sinfín de gestos, caricias, besos y momentos cariñosos, la finalización del concurso deja en el tintero la confirmación del romance por parte de los dos. Que lo que un tango ha unido, no lo separe el hombre.