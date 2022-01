Sin quererlo ni beberlo las puertas del despacho Imaz & asociados en Vitoria se han convertido en un hervidero de periodistas. Decenas de cámaras aguardan cada día a la espera de que Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin lleguen a su lugar de trabajo, este bufete que, sin querer, se ha visto salpicado por el escándalo. Dos de sus trabajadores y la relación que les une han provocado que todas las miradas se sitúen en él, de hecho, posibles clientes han mostrado su descontento públicamente. Tan solo hay que googlear el nombre esta firma que ofrece asesoramiento jurídico para comprobar que los últimos comentarios recibidos no son positivos. Ni mucho menos. No por el trabajo que ofrecen, sino por los empleados que actualmente están en boca de todo el mundo y, prueba de ello, algunos de los mensajes que te ofrecemos a continuación.

Las últimas reseñas que han obtenido ponen en entredicho su criterio para contratar a Iñaki Urdangarin y, de hecho, más de uno entra a valorar el romance entre el exduque de Palma y Ainhoa Armentia. «Anda que vaya fichaje habéis hecho…lo sacáis de las rejas y os lo devuelve dañando de forma irreparable la imagen de vuestra compañía. No hay que dios que lo arregle», «No les confiaría nada. Permitir el amor corrupto de 2 empleados. Qué mala imagen«, «Imposible confiar en esta asesoría que acepta y consiente todo tipo de relaciones» o «Todos tenemos derecho a la reinserción, base de nuestro sistema judicial, pero no sé igual en un club de balonmano no chirriaría tanto» son solo algunos de los comentarios que rezan en el universo 2.0.

El descontento es latente, sin embargo, desde el despacho han preferido no responder a ninguno de ellos y esperar a que amaine. Ellos siguen trabajando con normalidad, sobre todo, porque otros muchos sí valoran el trabajo que realizan en este lugar especializado en asuntos tributarios, laborales y mercantiles y el cual se fundó en la década de los 80. En él, Ainhoa Armentia desempeña labores de administrativa desde hace tiempo y para Iñaki Urdangarin es su primer trabajo tras salir de prisión. Se desconoce por cuánto tiempo continuarán en esta empresa que ahora acapara todas las miradas por un asunto que nada tiene que ver con la abogacía. Fue hace tan solo unos días, cuando compañeros de trabajo, se mostraron sorprendidos por las fotos en las que aparecían Ainhoa e Iñaki paseando de la mano por Bidart (Francia), pues ninguno había sido testigo de lo que existía entre ellos. Solo habían visto buen rollo y sintonía, no obstante, jamás imaginaron lo que terminaría sucediendo.

Se desconoce cuál será el derrotero profesional que ambos tomarán en el futuro, aunque de momento intentan hacer el mínimo ruido mediático. Iñaki Urdangarin solo ha hecho declaraciones un solo día y Ainhoa se ha limitado a pedir respeto a su familia, siendo estas sus únicas declaraciones hasta ahora. Por su parte, la Infanta Cristina días después de que saltara el escándalo sigue en paradero desconocido.

