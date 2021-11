Fonsi Nieto y Marta Castro han celebrado este sábado el bautizo de su hijo Hugo. Un importante acontecimiento que se ha convertido en el escenario perfecto para que Alba Carrillo haya escenificado la buena relación que mantiene con su expareja. La colaboradora acudió a la cita junto a su pequeño Lucas y nos ha hecho partícipes de algunas bonitas imágenes. «Ayer fue el bautizo de Hugo👶🏼❤️ y fuimos muy felices!», ha afirmado a través de su perfil de Instagram.

Tras las formalidades propias de la ceremonia y una vez concluido el banquete, los invitados disfrutaron de lo lindo, entre ellos, la colaboradora. No ha dudado en compartir una imagen en la que derrocha sintonía con el DJ, ambos bailando con peluca. «Qué suerte de vida, el tiempo pone todo en su lugar. Gracias Fonsi Nieto», son las palabras que le ha dedicado. No siempre han presumido de tener una excelente relación, pero como ella bien ha dicho, el paso del tiempo ha sido beneficioso para ambos y han sabido resolver sus diferencias de antaño.

Alba Carrillo se ha mostrado muy agradecida a la familia de Fonsi con quienes ha compartido una imagen en sus historias de Instagram. La exmodelo estaba radiante con un diseño en color azul noche. A destacar su apertura en la espalda y sus botones joyas en la parte trasera. Nuevamente, ha confiado en Cristina Tamborero para esta ocasión especial. Por su parte, Lucas, de 10 años, acudió muy elegante con un pantalón de pinzas, camisa blanca y tirantes. «El acompañante más guapo fue el mío. Qué bueno y bonito es Lucas. No sabéis la emoción que tenía y lo que quiere a su hermano. Gracias por el día a las dos familias!», ha afirmado su orgullosa mamá.

Una celebración discreta

Fonsi Nieto y Marta Castro quisieron vivir la celebración de forma íntima y solo estuvieron acompañados de sus familiares más cercanos. La empresaria ha querido hacer partícipes a sus seguidores de esta señalada fecha abriendo su álbum más personal. «Bautizo de mi chiquitito», ha escrito en su cuenta de Instagram. El primer hijo en común del matrimonio nació el 29 de octubre de 2020 y ya ha comenzado a dar sus primeros pasos como se puede ver una de las imágenes que ha publicado.

La propia Marta Castro hablaba recientemente de cómo había organizado el bautizo. «Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya», señalaba a ‘Jaleos’. Además, aprovechaba para reconocer que la relación con Alba Carrillo es «estupenda». «Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos».