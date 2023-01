La actriz Brooke Shields había mantenido el secreto guardado durante muchos años. De hecho, eran muy pocas las personas que conocían la verdadera pesadilla que afrontó la intérprete hasta que ella misma la ha relatado en su documental autobiográfico ‘Pretty Baby’, el cual acaba de ver la luz. Todo sucedió en el año 1987, etapa en la que ella quiso retomar su carrera como actriz y en la que quedó a cenar con un productor de la industria para valorar posibles proyectos. Tras esta cita profesional volvieron al hotel en el que él se hospedaba, subieron a la habitación y él desapareció, eso sí, llegó minutos más tarde completamente desnudo. Se abalanzó sobre ella, instante que ella recuerda con auténtico terror: «Tenía miedo de que me ahogara».

Una pesadilla narrada en un documental

Sintió tanto miedo que ni siquiera fue capaz de gritar, tampoco de pedir auxilio. «No peleé mucho, no lo hice. Me quedé congelada. Un ‘no’ habría sido suficiente, pero solo pensé: ‘Mantente con vida y después te vas’. Solo me callé y esperé», dice Brooke Shields. Poco después cogió un taxi y lloró sin cesar, un relato sin duda escalofriante que deja ver el horror vivido por ella entonces. Y es que incluso llegó a sentirse culpable de la agresión, hecho que le hizo replantearse si ella había mandado señales equivocadas. «Creía que de alguna manera había enviado algún mensaje inapropiado. Bebí vino, subí a la habitación… Él se sentía confiado», continúa.

Quizás intentando encontrar respuestas le envió una carta a su violador, no obstante, jamás recibió ningún mensaje o misiva por su parte. Ahora, 36 años después de aquello, hace balance intentando ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo que ella. «Yo únicamente levanté las manos como diciendo ‘¿Sabes qué? Me niego a ser una víctima porque esto es algo que te sucede sin importar quién seas y para qué creas que estás preparado o no'», asegura. Palabras que se pueden escuchar en un documental en el que se habla de la sexualización de las jóvenes en la industria y donde, además, trata otros episodios de su vida como las adicciones de su madre.

Convertida en una auténtica sex symbol, Brooke Shields ha compartido el episodio más traumático de su vida, el cual ha sido incapaz de olvidar. La protagonista de ‘Lago azul’ lo intentó, pero ahora ha querido rebuscar en su pasado, intentando ayudar a otras personas y para que su confesión sirva como catarsis. «Simplemente quería seguir en el camino en el que ya estaba. El sistema nunca había venido a ayudarme. Por lo que solo me quedaba volverme más fuerte por mi cuenta», apunta.